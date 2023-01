Un hippopotame furieux charge un hors-bord sur un lac, la vidéo devient virale

Une vidéo terrifiante d’un hippopotame en colère poursuivant un groupe de personnes sur un hors-bord apparemment pour les forcer à quitter son territoire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les images montrent les gens sur le hors-bord profitant calmement de leur séance d’eau lorsqu’ils aperçoivent un hippopotame dans les environs. Quelques-uns d’entre eux, dans un instant pour enregistrer l’incident, peuvent être vus en train de filmer le moment sur leurs appareils mobiles. À un moment donné dans le clip, l’hippopotame glisse dans l’eau apparemment pour choquer les gens et le hors-bord commence à s’éloigner de l’animal à toute vitesse.

Ce qui a rendu l’incident plus terrifiant, c’est la colère gutturale de l’animal alors qu’il bondit en avant pour chasser le bateau. Le mammifère semi-aquatique glisse extrêmement près du bateau avant que le véhicule ne prenne de la vitesse. Le compte Twitter qui a partagé le clip a conseillé aux gens de ne pas s’approcher des hippopotames car ils sont extrêmement dangereux. “Bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres précis, la tradition veut que les hippopotames tuent plus de personnes chaque année que les lions, les éléphants, les léopards, les buffles et les rhinocéros réunis. Ne vous approchez pas », lit-on dans le tweet.

Un rapport de la BBC affirme également que l’espèce est l’un des mammifères les plus meurtriers au monde, capable d’écraser un humain à mort. Les créatures agressives aux dents acérées tuent apparemment environ 500 personnes par an en Afrique. Regardez l’incident effrayant ici:

Bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres précis, la tradition veut que les hippopotames tuent plus de personnes chaque année que les lions, les éléphants, les léopards, les buffles et les rhinocéros réunis. Ne vous approchez pas ! pic.twitter.com/cc7EbQHs4j— Astuces cachées (@30sectips) 3 janvier 2023

Les images de l’incident ont récolté plus de quarante-huit mille vues et plus de sept cents likes sur le site de microblogging. De nombreux internautes ont répondu au clip, et l’un d’eux a écrit: “Wow, il a coupé si près.”

Un autre a prié : « Ne manquez pas de carburant là-bas.

Bien que les détails de l’incident restent flous pour l’instant, si l’on se fie à la vidéo, cela montre que le conducteur du hors-bord a réussi à manœuvrer le bateau hors de la trajectoire de l’hippopotame. En plus de cela, personne ne semble avoir été blessé lors de l’incident.

