Un hippopotame en Ouganda ronge un garçon de 2 ans, un spectateur courageux agit rapidement

Un garçon de deux ans est en sécurité et s’est complètement rétabli après qu’un passant courageux l’ait sauvé des griffes d’un hippopotame en colère. Le garçon a failli être avalé avant d’être secouru, a indiqué la police ougandaise.

L’attaque d’hippopotame s’est produite le 4 décembre vers 15h00 près de la maison du garçon sur les rives du lac Édouard, dans le district de Kasese, dans l’ouest de l’Ouganda. La zone est située dans le parc national Queen Elizabeth, qui abrite plusieurs lacs et réserves naturelles et une destination touristique populaire.

La police ougandaise a déclaré que le garçon, Iga Paul, jouait devant chez lui lorsqu’un hippopotame s’est égaré du lac Edouard et l’a attaqué.

L’hippopotame a saisi le garçon par la tête et a avalé la moitié de son corps, selon la police.

Mais un passant, Chrispas Bagonza, a été témoin de l’attaque et s’est précipité au secours du garçon. Il a jeté des pierres sur l’hippopotame et a effrayé l’animal, l’obligeant à libérer Paul de sa bouche, a déclaré la police.

Le garçon a été immédiatement transporté dans une clinique médicale voisine. Il a été soigné pour des blessures à la main, puis transféré à l’hôpital de Bwera pour y être soigné. Il s’est complètement rétabli et est sorti de l’hôpital et est retourné chez ses parents après avoir reçu un vaccin contre la rage, ont annoncé les autorités.

“Bien que l’hippopotame ait été effrayé dans le lac, tous les résidents à proximité des sanctuaires et des habitats d’animaux doivent savoir que les animaux sauvages sont très dangereux”, a averti la police ougandaise. “Instinctivement, les animaux sauvages voient les humains comme une menace et toute interaction peut les amener à agir de manière étrange ou agressive.”

Les hippopotames sont notoirement agressifs et sont en fait le grand mammifère terrestre le plus meurtrier de la planète, tuant environ 500 personnes chaque année. selon National Geographic. Malgré leur apparence docile et leur taille énorme – les hippopotames adultes peuvent peser jusqu’à quatre tonnes – ils peuvent courir jusqu’à 20 milles à l’heure et sont d’excellents nageurs. Leurs mâchoires peuvent s’ouvrir à 180 degrés et mordiller avec une force 10 fois supérieure à celle des mâchoires humaines, avec des dents acérées pouvant atteindre plus d’un mètre et demi de long.

Bien qu’il s’agisse d’herbivores qui se nourrissent principalement d’herbe courte, certaines études ont rapporté des cas d’hippopotames mangeant de la viande lorsque la nourriture est rare, selon le site exclusif African Safaris.

“Il existe de nombreux autres cas où l’on dit qu’ils abattent violemment la viande pour” tuer “l’animal qui les a dérangés”, indique le site Web.

Les hippopotames peuvent être trouvés dans divers parcs nationaux en Ouganda.