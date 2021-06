Un hippopotame en colère poursuit des visiteurs de hors-bord et de safari dans le lac Victoria, la vidéo devient virale

Un groupe de visiteurs de safari au Kenya a dû fuir pour sauver sa vie lorsqu’un hippopotame enragé a poursuivi son hors-bord à travers le lac Victoria, les forçant à quitter le territoire. La rencontre effrayante a été filmée par l’un des visiteurs nommé Dicken Muchena, qui était un témoin oculaire de l’incident terrifiant. La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre quatre hippopotames laissant tomber la tête dans l’eau avant que le bateau ne s’approche d’eux.

Soudain, l’un des animaux géants chargea les passagers du bateau, leur infligeant le choc de leur vie. Dans le clip, on peut également entendre l’énorme mammifère émettre un son guttural en colère alors qu’il commençait à chasser le hors-bord.

Muchena était l’un de ceux qui sont allés sur le hors-bord pour apercevoir les animaux semi-aquatiques. Parlant de cet horrible incident, il a dit Le soleil, « Nous savions que la région était un port pour les hippopotames, et nous voulions essayer de prendre des photos d’eux. » Comme ils savaient que les hippopotames sont des animaux tueurs, les visiteurs leur ont donné un large chemin et ont évité de s’approcher trop près Cependant, un énorme hippopotame agité est soudainement apparu et a commencé à les pourchasser alors qu’ils rentraient en voiture. Il a ajouté qu’une telle réaction n’était jamais attendue et a qualifié l’incident de » échappée belle « .

Ce n’est pas la première fois que Muchena est poursuivi par un animal en colère au Kenya. En décembre, une girafe l’a fait fuir pour sauver sa vie lors d’un safari dans la jungle dans la réserve de Masai Mara. Selon les rapports, Muchena et un groupe de safaris admiraient les girafes dans leur pâturage lorsqu’un des mammifères géants s’est approché si près de la voiture qu’il a presque marché sur le véhicule. Cependant, le chauffeur a réussi à les sortir du chemin de la girafe à temps et tout le monde a été sauvé. Muchena est professeur de géographie. L’incident a été signalé par Le courrier quotidien.

