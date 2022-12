Un hippopotame a partiellement avalé un enfant de 2 ans en Ouganda. Le garçon a survécu.

Commentez cette histoire Commentaire

Iga Paul faisait ce que la plupart des enfants de 2 ans font le dimanche après-midi : il jouait devant chez lui. Mais à un peu plus de 800 mètres de la maison ougandaise du tout-petit se trouvait le lac Edward, l’un des plus petits plans d’eau de la vallée du Grand Rift, où résident de grandes créatures affamées. Le 4 décembre, un hippopotame a quitté le lac vers 15 heures, heure locale, et a partiellement avalé Iga lors d’une attaque terrestre très inhabituelle pour cette région, selon la police ougandaise.

Un spectateur qui a été témoin de l’embuscade a commencé à lancer des pierres sur l’hippopotame pour tenter d’arrêter l’attaque. Finalement, l’hippopotame a été effrayé par l’agresseur humain, crachant le jeune garçon avant de se retirer vers le lac.

“Il a fallu la bravoure d’un certain Chrispas Bagonza, qui se trouvait à proximité, pour sauver la victime après qu’il ait lapidé l’hippopotame et l’ait effrayé, ce qui l’a amené à libérer la victime de sa bouche”, a écrit la police ougandaise dans un communiqué.

“Il s’agit du premier incident de ce type où un hippopotame s’est égaré du lac Édouard et a attaqué un jeune enfant”, a ajouté le communiqué de la police.

Iga a été emmené dans une clinique voisine pour ses blessures, puis transféré à l’hôpital de Bwera, dans l’ouest de l’Ouganda, pour y être soigné. Il a reçu le vaccin contre la rage et a depuis été confié aux soins de ses parents, ont indiqué les autorités.

“Bien que l’hippopotame ait été effrayé dans le lac, tous les résidents à proximité des sanctuaires et des habitats d’animaux doivent savoir que les animaux sauvages sont très dangereux”, indique le communiqué de la police. “Instinctivement, les animaux sauvages voient les humains comme une menace et toute interaction peut les amener à agir de manière étrange ou agressive.”

Les hippopotames sont le troisième plus grand animal terrestre au monde et vivent principalement dans les rivières, les lacs et les marécages de l’est, du centre et du sud de l’Afrique subsaharienne, selon le parc national des Virunga, situé en République démocratique du Congo.

En Afrique, les hippopotames tuent environ 500 personnes chaque année, selon National Geographic, et sont considérés comme l’un des mammifères les plus meurtriers au monde. Ils sont deux fois plus meurtriers que les lions. La probabilité qu’une attaque d’hippopotame soit mortelle se situe entre 29% et 87%, selon une étude publiée en 2020 dans la revue Oxford Medical Case Reports.

En 2017, une femme de Detroit a été tuée lors d’un safari en Afrique avec sa famille. Carol Sue Kirken, 75 ans, a été attaquée par un hippopotame alors qu’elle était en vacances en Tanzanie, selon Detroit News. Elle est rapidement décédée dans les bras de son fils Robert, selon sa nécrologie.

Kristen Yaldor, survivante d’une attaque d’hippopotame, a déclaré à ABC News en 2019 qu’un hippopotame l’avait tirée sous l’eau alors qu’elle faisait du canoë avec son mari sur le fleuve Zambèze pour célébrer son 37e anniversaire.

L’hippopotame a saisi fermement la jambe de Yaldor et l’a battue dans l’eau pendant environ 45 secondes. Yaldor a dit qu’elle avait tiré sur la bouche de l’hippopotame et qu’elle l’avait laissée partir. Son fémur a été cassé et elle a subi sept interventions chirurgicales pour réparer sa jambe droite à son retour aux États-Unis.