Un Hindou tué dans une attaque brutale et filmée en Inde

NEW DELHI –



AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

Les tensions étaient vives mercredi dans la ville d’Udaipur, dans l’ouest de l’Inde, un jour après que la police a arrêté deux hommes musulmans accusés d’avoir tranché la gorge d’un tailleur hindou lors d’une attaque brutale qui met en évidence une escalade dramatique de la violence communautaire dans un pays déchiré par une profonde polarisation religieuse.

L’homme hindou, Kanhaiya Lal, a été poignardé à plusieurs reprises mardi dans son atelier de couture par deux hommes armés de couperets qui ont également filmé l’attaque et l’ont publiée en ligne, a indiqué la police, avertissant que l’incident pourrait enflammer les tensions religieuses et conduire à la violence. La vidéo montrait le tailleur prenant les mesures d’un agresseur avant d’attaquer Lal par derrière et de lui poignarder la gorge avec un couperet.

Des reportages télévisés ont diffusé une vidéo de Lal allongé sur le sol, la gorge tranchée. Les deux hommes ont ensuite revendiqué la responsabilité du meurtre dans une autre vidéo et ont accusé Lal de blasphème. Ils ont également menacé de tuer le Premier ministre Narendra Modi de la même manière, brandissant les armes tachées de sang qu’ils ont utilisées pour attaquer Lal.

Les médias locaux ont rapporté que la victime avait prétendument partagé une publication sur les réseaux sociaux soutenant un porte-parole suspendu du parti Bharatiya Janata de Modi qui a fait des remarques controversées sur le prophète Mahomet le mois dernier.

Le meurtre survient après des mois de tensions croissantes entre hindous et musulmans, ainsi qu’une série d’attaques de nationalistes hindous contre des groupes minoritaires – en particulier les musulmans – qui ont été ciblés pour tout, de leur style alimentaire et vestimentaire aux mariages interreligieux. Plus récemment, des maisons musulmanes ont également été démolies à l’aide de bulldozers dans certains États indiens, dans ce que les critiques appellent un modèle croissant de «justice au bulldozer» contre le groupe minoritaire.

Ces tensions se sont intensifiées en mai lorsque deux porte-parole du parti de Modi ont fait des remarques spéculatives qui ont été considérées comme une insulte au prophète de l’islam Muhammad et à son épouse Aisha. Les deux ont ensuite été suspendus par le parti de Modi après avoir provoqué de graves réactions diplomatiques contre l’Inde de la part de nombreux pays à majorité musulmane. La controverse a également conduit à des manifestations en Inde qui sont devenues violentes à certains endroits après que des manifestants ont lancé des pierres sur la police. Au moins deux personnes ont été tuées.

Les experts craignent que le dernier incident ne puisse aggraver les failles religieuses de l’Inde qui, selon les critiques, se sont aggravées depuis l’arrivée au pouvoir de Modi en 2014.

“Cet horrible incident pourrait conduire à une escalade des tensions religieuses à travers l’Inde, en particulier avec le parti au pouvoir épousant une cause majoritaire hindoue très véhémente”, a déclaré Sushant Singh, chercheur principal au Center for Policy Research, un groupe de réflexion sur les politiques publiques.

“Il est peu probable que ce gouvernement ou cette direction fasse tout son possible pour dire à ses partisans de ne pas se laisser provoquer, d’appeler au calme et à la paix”, a-t-il déclaré.

Les attaques contre des personnes accusées de blasphème présumé sont courantes dans les pays voisins à majorité musulmane comme le Bangladesh et le Pakistan. Mais en Inde, où les tensions religieuses débouchent souvent sur des émeutes sporadiques et des manifestations meurtrières, les incidents de meurtres brutaux de cette nature sont rares.

En mai, un Hindou de la ville méridionale d’Hyderabad a été poignardé à mort en public par les proches de sa femme musulmane. L’année dernière, un musulman a été décapité par des membres d’un groupe d’autodéfense sur ordre de la famille hindoue de sa petite amie parce qu’ils n’approuvaient pas leur mariage interconfessionnel. Dans l’État du Rajasthan en 2017, un Hindou a brutalement tué un ouvrier musulman et partagé une vidéo de la victime piratée à mort puis incendiée.

La police a déclaré que les deux accusés avaient été arrêtés quelques heures après la mort de Lal, mais dans le but de calmer les nerfs effilochés dans certaines parties de la ville, les autorités ont suspendu les services Internet dans l’État du Rajasthan et interdit les grands rassemblements. Les autorités ont également dépêché des policiers supplémentaires dans la ville pour contrer toute agitation religieuse.

Le ministère indien de l’Intérieur a dépêché une équipe de son agence anti-terroriste au Rajasthan pour enquêter sur les liens entre le meurtre et des groupes terroristes. Jusqu’à présent, la police d’État n’a pas inculpé les deux hommes arrêtés de terrorisme.

Jamaat-e-Islami Hind, un organisme musulman clé, a condamné le meurtre dans un communiqué et l’a qualifié de “barbare”.

“Il n’y a pas de place pour la justification de la violence dans l’islam”, a-t-il déclaré.

Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a assuré une enquête rapide. Il a déclaré que les criminels seraient punis et a exhorté les gens à ne pas partager la vidéo sur les réseaux sociaux en raison de son contenu hautement incendiaire.

“J’appelle à nouveau tous à maintenir la paix”, a déclaré Gehlot mardi dans un tweet.