Un hindou reçoit l’aide de voisins musulmans après avoir vendu un terrain pour soigner ses enfants

Churu est célèbre pour son harmonie communautaire dans tout le pays. Ici, la religion de l’humanité est considérée comme primordiale. Sanwarmal Sharma de Churu a trois enfants handicapés mentaux et il a dû vendre toute sa terre pour le traitement de ces enfants. Et pendant ces moments difficiles, ses voisins sont venus à son secours comme un ange et se sont tenus à ses côtés. Malgré la vente de toutes ses terres, l’état de ses enfants est resté inchangé.

Sanwarmal Sharma réside dans le quartier n ° 58 de la ville et a trois enfants – un fils et deux filles et tous sont handicapés mentaux. Il a vendu toute sa terre ancestrale, sa maison et tout pour le traitement de ses enfants, mais tous ses efforts ont été vains. L’état de leurs enfants ne s’est pas amélioré. Sanwarmal Sharma et sa femme Sarala passaient de pilier en poste après qu’il ait dû vendre toutes ses propriétés pour le traitement de ses enfants.

Plus tard, les musulmans résidant dans le quartier n° 42 ont appris son sort et ils se sont tous réunis pour l’aider et donner l’exemple au monde. Ils lui ont offert 300 mètres carrés de terrain et ont également collecté 80 000 ₹ et le lui ont donné. Ils ont également construit une pièce pour que la famille puisse vivre sur le terrain et maintenant ils essaient d’avoir toutes les commodités de base dans cette maison pour la famille brisée.

La famille d’Ishaq Khan s’est présentée pour l’aider. Ishaq Khan du quartier n° 42 a été la première personne à se présenter pour l’aider. Le fils d’Ishaq Khan, Latif, lui a donné gratuitement 300 mètres carrés de ses deux terres bigha qui se trouvaient près du soufi ancestral Saheb Dargah et a fait enregistrer cette parcelle de terrain au nom de la famille. Latif a collecté 80 000 ₹ avec l’aide de son ami Islam et d’autres habitants de la localité et a fait construire une chambre sur le terrain pour la famille.

Les habitants de la localité se sont réunis et ont collecté 80 000 ₹ pour Sanwarmal Sharma et ont fait construire une pièce là-bas, mais la pièce est toujours en construction.

Le plâtre au sol n’est pas encore fait et les portes doivent encore être installées dans la pièce. Jusqu’à ce que la chambre soit prête, Islam a loué une chambre pour la famille afin qu’ils puissent y rester pour le moment.

Le fils aîné de Sanwarmal, Vijay, a 18 ans et Puja a 17 ans, et le troisième, Arati, a 14 ans. Le couple a déclaré qu’il ne pouvait pas laisser ses enfants seuls car ils dépendaient tous entièrement de leurs parents.

