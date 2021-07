Un héros du NHS, 65 ans, fond en larmes après avoir « perdu toute sa vie en quelques heures » alors que les inondations de Londres ravagent la capitale

Un héros du NHS a fondu en larmes après avoir « tout perdu en quelques heures seulement » alors que les eaux de crue se déversaient dans sa maison lors des horribles inondations de Londres.

Maggie Law, 65 ans, faisait partie des milliers de Britanniques qui se démenaient pour sauver leurs biens alors que des eaux de crue jusqu’à la taille submergeaient leurs maisons et provoquaient l’effondrement des plafonds le week-end.

Maggie Law, une employée dévastée du NHS, ne peut plus prétendre à une assurance Crédit : Adriana Elgueta

Des voisins et des bénévoles aident à retirer le tapis détrempé de Maggie de son salon Crédit : Adriana Elgueta

Menée par un canot, Maggie, 65 ans, fait du kayak en toute sécurité Crédit : Vicki Smith

La Londonienne, une réceptionniste de chirurgie générale, a même été forcée de faire du kayak pour se mettre en sécurité alors que les eaux de crue inondaient sa maison à Walthamstow.

S’adressant au Sun Online, elle a raconté le moment terrifiant où elle a vu sa maison plonger sous l’eau.

Fondant en larmes, elle a déclaré: « J’étais tellement paniquée, l’eau n’arrêtait pas de monter jusqu’à mes genoux, tout est détrempé et mon sol, mon canapé, tout doit disparaître. »

Lorsque sa pièce de devant a commencé à être inondée, l’eau autour de sa maison était «jusqu’à la taille» par endroits et elle a appelé désespérément un voisin.

Se précipitant pour l’aider, le voisin Danny Harris a déclaré qu’il était arrivé pour l’aider à 15 heures – essayant de barricader la maison contre la montée des inondations

En quelques heures, elle a dit qu’elle avait tout perdu.

Danny a déclaré: « Nous ne pouvions rien faire. Nous essayions de la barricader, mais il y avait trop d’eau.

« Nous lui avons conseillé d’éteindre son électricité et de sortir. Mais au début, elle ne voulait tout simplement pas partir.

Maggie a finalement été forcée de partir et fait maintenant face à la tâche horrible de nettoyer sa maison détrempée.

Elle a déclaré: « Le conseil vient de me dire qu’il ne peut rien faire pour moi. »

Finalement, avec un canot que Danny avait prêt à partir d’une récente visite au bord de la mer avec ses enfants, ils ont navigué avec Maggie à travers le lac maintenant jusqu’à la taille jusqu’à la maison d’un ami.

Potty bobs d’un tout-petit dans le couloir Cummings de Glenda

Les meubles de Glena flottent dans sa pièce de devant Crédit : Glenda Cummings

Les meubles mouillés sont jetés de côté alors qu’ils déchirent tout le sol détrempé de la maison de Glenda Cummings Crédit : Adriana Elgueta

Mais Maggie n’est pas la seule à être dévastée après les inondations d’horreur.

Des crues éclair ont frappé la capitale au cours du week-end, des familles avec enfants auraient été piégées dans leurs voitures alors que l’eau s’accumulait sur les routes.

Le Met Office 1,65 pouces de pluie – l’équivalent de près d’un mois – est tombé dans le centre de Londres dimanche après-midi.

La police métropolitaine a déclaré un « incident majeur » alors que les centres de test Covid-19 de Waltham Forest étaient fermés en raison des inondations, et un gouffre est apparu sur la M11 à Redbridge – bloquant des familles et causant un « risque pour la vie ».

Glenda Cummings, une ancienne travailleuse du logement social à la retraite, préparait un rôti du dimanche lorsqu’elle a remarqué que les eaux clapotaient sur sa porte arrière.

La mère et la grand-mère ont déclaré: « J’ai vu l’eau monter à l’arrière, et je m’en occupais, puis quelqu’un a frappé à ma porte en me disant d’éteindre l’électricité, j’étais un peu confuse.

« Je suis allé devant et j’ai ouvert la porte, puis c’était juste, whoosh, des gallons d’eau ont coulé dans ma maison.

« Tous mes beaux nouveaux placards de cuisine ruinés et mon réfrigérateur-congélateur américain – disparu !

« Et quand je suis arrivé sur le canapé, j’ai pensé, ah, à quoi ça sert maintenant, c’était vraiment très élevé et c’était déchirant de voir cela se produire.

« Je suis ici depuis 27 ans, donc je suis ici depuis longtemps et je n’ai jamais rien vécu de tel de ma vie. »

À côté de Glenda, un couple, tous deux âgés de 27 ans, avait déménagé trois jours auparavant.

Ils ont dit : « C’était juste le chaos.

« Nous étions à la maison en train de déballer nos bagages, puis nous avons regardé dans le jardin et avons vu l’eau au niveau des genoux.

« Nous étions terrifiés et nous venions de déballer de nouveaux meubles frais.

« Nous attrapions juste n’importe quoi – du carton, du papier bulle – tout ce que nous pouvions pour l’empêcher d’entrer.

« Quand nous avons vu l’eau à l’avant et les poubelles qui flottaient sur la route, nous nous sommes dit : « bien si ne vous entendez pas maintenant, nous n’allons probablement pas sortir »

« Nous avons brouillé quelques sacs ensemble et avons heurté le tonnerre et les éclairs jusqu’à notre voiture qui, heureusement, était garée sur un terrain plus élevé. »

L’hôpital de Whipps Cross a également été inondé et a perdu de l’électricité et 100 patients ont été évacués.

Des voisins aident à faire reculer une voiture gorgée d’eau hors des eaux de crue Crédit : Glenda Cummings

Et les pompiers de Londres aident à secourir les résidents et à dissuader la circulation Crédit : Glenda Cummings

Les urgences ont reçu l’ordre de se dérouter vers d’autres hôpitaux alors que trois services étaient évacués.

Six camions de pompiers ont été envoyés pour éliminer les eaux de crue dans le sous-sol de l’hôpital.

Les centres de test Covid-19 de Waltham Forest ont également été fermés.