« Un héros déchu » : des collègues policiers et des proches rendent hommage au policier de la GRC Rick O’Brien tué à Coquitlam, en Colombie-Britannique

Les proches et les agents rendent hommage au const. Rick O’Brien, qui a été abattu vendredi alors qu’il exécutait un mandat de perquisition dans une résidence de Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Deux autres policiers ont été blessés dans la fusillade dans une maison près de Pinetree Way et Glen Drive, ainsi qu’un suspect qui a également dû être hospitalisé, dans cette ville de 150 000 habitants située à environ 25 kilomètres à l’est de Vancouver.

O’Brien, 51 ans, était un agent de police décoré qui a récemment célébré sept années de service après être devenu membre de la GRC en 2016. Il laisse derrière lui une femme et six enfants.

Selon Jeanette Martin, qui connaissait l’épouse de Rick parce qu’ils possédaient tous deux des entreprises à Langley, en Colombie-Britannique, l’agent était originaire d’Ottawa et était autrefois aide-enseignant.

« Dans sa vie, il s’est toujours concentré sur les gens et sur l’amélioration des choses pour tout le monde », a-t-elle déclaré à CBC News.

Martin a déclaré qu’O’Brien travaillait en étroite collaboration avec des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale, tout en occupant un poste d’agent de liaison scolaire.

« C’était tout à fait naturel après le travail qu’il faisait en matière de santé mentale », a-t-elle déclaré. « Et c’était là sa spécialité au sein de la GRC : son travail en matière de santé mentale et la désescalade des situations avec les gens. »

La surintendante responsable du détachement de la GRC d’O’Brien à Ridge Meadows, en Colombie-Britannique, Wendy Mehat, a déclaré que l’agent aimait visiter les écoles et soutenir son détachement par des campagnes et des événements sportifs.

« Sa mort est insensée et déchirante », a déclaré Mehat vendredi. « La perte de Rick sera profondément ressentie par sa famille, ses collègues et la communauté. »

« Héros déchu qui a été tragiquement assassiné »

Les condoléances d’un certain nombre de responsables et d’organismes chargés de l’application de la loi ont afflué sur les réseaux sociaux, notamment le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, l’Association des chefs de police du Manitoba et le ministre de la Sécurité publique de l’Alberta, Mike Ellis.

O’Brien, qui avait une femme et six enfants, a travaillé auprès de jeunes à risque avant de se joindre à la GRC et a passé toute sa carrière policière au détachement de Ridge Meadows, en Colombie-Britannique.

Const. On se souvient de Rick O’Brien, 51 ans, comme d’une personne qui a amélioré « les choses pour tout le monde », selon un ami de la famille. (GRC de la Colombie-Britannique)

Il a été décoré pour sa bravoure lors du sauvetage des victimes lors d’une invasion de domicile quelques mois après avoir rejoint la GRC en 2016.

Une campagne de collecte de fonds organisée par la Fondation de bienfaisance de la Fédération nationale de la police pour la famille d’O’Brien avait permis de récolter plus de 48 000 $ samedi après-midi, se rapprochant ainsi de l’objectif de la fondation de collecter 50 000 $ via la plateforme GoFundMe.

Le président de la Fondation, Kevin Halwa, a déclaré que les familles des policiers vivent souvent dans la peur constante que leur proche ne revienne pas du travail à la fin de son quart de travail.

« C’est déjà assez difficile d’envoyer un être cher à la porte pour aller servir les Canadiens dans un métier dangereux », a déclaré Halwa, sergent d’état-major de la GRC à Sylvan Lake, en Alberta, à CBC News. « Tous les policiers du monde entier comprennent vraiment que ce n’est que par la grâce de Dieu que nous pouvons rentrer chez nous chaque soir.

« Tous les policiers du monde comprennent ce que traverse la famille du constable O’Brien. »

Halwa a déclaré que l’on devrait se souvenir de l’agent de police de la Colombie-Britannique comme d’un « héros déchu qui a tragiquement été assassiné au service des autres » et qui laisse derrière lui une « vie de bien », notamment grâce à son travail auprès des jeunes.

« Son travail auprès des jeunes était exceptionnel », a déclaré Halwa. « Il a toujours voulu laisser la prochaine génération un peu meilleure que la précédente. »

Décès de policiers en service

La mort d’O’Brien à Coquitlam survient moins d’un an après celle d’un autre officier, le Const. Shaelyn Yang a été poignardée à mort alors qu’elle travaillait au sein d’une équipe de santé mentale et de sensibilisation à Burnaby, en Colombie-Britannique, une ville située juste à l’ouest de Coquitlam.

Une semaine plus tôt, le const. Grzegorz Pierzchala a été tué à environ 45 kilomètres au sud-ouest de Hamilton, en Ontario.

Ces décès en service ont incité quatre des plus grandes associations de policiers du Canada à dénoncer ce qu’elles ont appelé « une vague croissante de violence contre la police et les communautés qu’elle protège ».

Cinq policiers ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions au Canada l’année dernière.

L’incident de vendredi a laissé un policier et le suspect à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger. L’autre policier a été soigné pour des blessures légères et relâché.

L’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides enquête sur la mort d’O’Brien et sur les blessures des deux autres policiers. Le Bureau des enquêtes indépendantes (IIO) mène une enquête parallèle sur les actions de la police.