Paul Rusesabagina est maintenant en détention pour terrorisme au Rwanda

L’homme décrit comme un héros dans un film hollywoodien sur le génocide rwandais, Hotel Rwanda, dit qu’il poursuit une compagnie de vols charter grecque pour avoir aidé à son enlèvement présumé.

Paul Rusesabagina dit qu’en août, il avait l’intention de se rendre au Burundi, mais après avoir embarqué sur un vol privé à Dubaï, il a plutôt été transporté au Rwanda.

Il a été arrêté pour avoir dirigé des «mouvements terroristes», ont déclaré des responsables rwandais à l’époque.

Ses avocats ont nié les accusations.

De souche hutu, M. Rusesabagina est devenu bien connu après que le film de 2004 Hotel Rwanda décrivait ses efforts une décennie plus tôt pendant le génocide pour sauver des centaines de Tutsis dans un hôtel où il était directeur.

Il critique férocement le président Paul Kagame et est le chef du groupe d’opposition MRCD.

Il aurait une branche armée, le Front de libération nationale (FLN), qui organise des attaques contre le Rwanda.

Il vivait en exil et a la nationalité belge et une carte verte américaine.

Mais il dit avoir été trompé par un pasteur pour qu’il fasse un voyage au Burundi pour prendre la parole.

Le Rwanda l’a accusé de terrorisme, de financement du terrorisme, de recrutement d’enfants soldats, d’enlèvement, d’incendie criminel et de formation de groupes terroristes.

En septembre, un tribunal rwandais a entendu des allégations selon lesquelles le FLN avait reçu l’aide du président zambien Edgar Lungu en raison de son amitié étroite avec M. Rusesabagina.

Ses avocats ont nié les accusations portées contre lui et le porte-parole de M. Lungu a nié l’allégation dans une interview à la BBC.

M. Rusesabagina est actuellement incarcéré au Rwanda dans l’attente de son procès.

‘Lié et bâillonné’

Il a intenté une action en justice au Texas, où il vit, contre la compagnie charter GainJet, alléguant que la compagnie avait accepté de faciliter le voyage en avion en raison de ses relations étroites avec des responsables au Rwanda.

« Paul était ligoté et bâillonné avant que l’avion n’atterrisse au Rwanda », a déclaré son avocat Robert Hilliard.

« Les pilotes ont une responsabilité internationale envers chacun des passagers de l’avion. Ils ne peuvent pas être complices des ravisseurs et dire allez-y et attachez-le, allez-y et droguez-le, allez-y et liez-le, allez-y et liez son pieds et ses mains et nous vous emmènerons au Rwanda où vous pourrez alors prétendre qu’il va avoir un procès équitable », a-t-il ajouté.

Une affaire similaire devrait être déposée en Belgique, où M. Rusesabagina est citoyen, rapporte la correspondante de la BBC pour l’Afrique, Catherine Byaruhanga.

GainJet n’a pas répondu aux demandes de commentaires de la BBC.

Ministre de la justice du Rwanda Johnston Busingye a nié que M. Rusesabagina a été kidnappé et a insisté pour qu’il obtienne un procès équitable le 26 janvier.

De quoi parle Hotel Rwanda?

Don Cheadle (L) a joué M. Rusesabagina (R) dans le film

Le film de 2004 Hotel Rwanda a raconté comment M. Rusesabagina, un Hutu de la classe moyenne marié à une femme tutsie, a utilisé son influence – et ses pots-de-vin – pour convaincre les responsables militaires de garantir une évasion sûre à environ 1200 personnes qui ont cherché refuge au Hôtel Mille Collines à Kigali.

Don Cheadle a joué M. Rusesabagina dans le film.

Le groupe de survivants du génocide rwandais Ibuka a déclaré dans le passé qu’il avait exagéré son propre rôle en aidant les réfugiés de l’hôtel à échapper au massacre de 100 jours.

