Un héros d’action : Aparshakti Khurana applaudit toute l’équipe de Jehda Nasha, “Ça va être la CHANSON DE L’ANNÉE” [Exclusive]

Un héros d’action : La nouvelle superstar de Bollywood, Ayushmann Khurrana, est prête pour son premier film d’action, “An Action Hero”. Le film sort ce vendredi 2 décembre 2022. Récemment, son frère Aparshakti Khurana a également été vu dans un clip avec la télévision et l’actrice de Bollywood Nikita Dutta dans Neendraan Ni Aandiyaan. Aparshakti a été interrogé sur le nouveau film d’Ayushmann Khurrana dans une interview exclusive avec Bollywoodlife, et il nous a révélé beaucoup de détails. Il a également partagé qu’Ayushmann Khurrana avait donné quelques conseils de travail. Regardons la vidéo pour en savoir plus. Regarder la vidéo.