Un héros culte russe retiré de la liste de l’UFC

Alexey Oleinik n’est plus sous contrat avec la promotion d’élite

La légende russe du MMA Alexey Oleinik ne fait plus partie de la liste de l’UFC, comme l’ont confirmé les responsables de la promotion d’élite du MMA.

Un compte de surveillance de liste UFC populaire a d’abord remarqué qu’Oleinik avait été supprimé. Plus tard, à MMA Fighting, l’UFC a confirmé le développement qui survient après qu’Oleinik a récemment terminé son contrat.

L’UFC pourrait encore démissionner d’Oleinik, mais c’est peu probable compte tenu de son âge, 45 ans, et de ses récentes performances.

Oleinik a été vu pour la dernière fois dans l’Octogone à l’UFC Vegas 61 il y a moins de quinze jours et a perdu une décision unanime contre le poids lourd suédois Ilir Latifi sur la carte préliminaire.

❌ Combattant supprimé : Aleksei Oleinik – UFC Roster Watch (@UFCRosterWatch) 11 octobre 2022

Cela a condamné Oleinik à 1-4 lors de ses cinq derniers combats et un record de 60-17 au total.

Oleinik n’a jamais failli se disputer le titre dans une division des poids lourds qui a vu des légendes telles que Daniel Cormier et Stipe Miocic aller et venir, mais on se souviendra de lui pour ses victoires sur l’ancien champion Fabricio Werdum et d’autres noms respectés, dont Mark Hunt et Travis. Browne.

Il détient le record de la division des poids lourds pour le deuxième plus grand nombre de victoires par soumission, ce qui lui a valu le surnom de «Boa Constrictor» pour ses compétences de grappling légendaires, et est toujours le seul combattant de l’histoire de l’UFC à utiliser l’étranglement Ezekiel pour soumettre un adversaire.

Le mouvement a été nommé en mémoire du judoka brésilien Ezequiel Paraguassu, qui était célèbre pour avoir vaincu ses adversaires avec.

“L’étranglement d’Ezekiel se fait en utilisant votre robe de judo,” Oleinik a expliqué au moment de sa première utilisation. «Je le fais sans. Alors que ce soit le « starter Oleinik » alors. Mais peu importe comment ça s’appelle, tant que ça marche.

Dans une interview avec l’UFC avant son dernier combat, Oleinik a affirmé ne pas réfléchir sur les records ou la durée de sa carrière.

“Je ne pense pas aux chiffres, je pense à mon adversaire et seulement à l’adversaire” il a dit.

« J’ai combattu pendant 26 ans. Pas à pas, adversaire par adversaire, combat par combat. Je n’y pense que lorsqu’on me le demande. Je pense à Ilir Latifi et uniquement à ce combat. C’est ça.”

“Ça a été une très longue carrière” réfléchit Oleinik, qui est né à Kharkov mais est devenu citoyen russe et a porté le drapeau russe lors de visites dans la cage.

« Personne ne combat aussi longtemps que moi, 26 ans.

« Je ne suis pas près du début de ma carrière, mais près de la fin. Je ne suis pas sur une très petite promotion pour me battre; Je me bats avec les meilleurs des meilleurs au monde.

“Bien sûr, c’est [a] fier [thing] pour moi. Mon record professionnel est le plus grand de l’UFC avec le meilleur des meilleurs au monde », il ajouta.