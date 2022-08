Un héros anglais dévoile ses plans pour un soutien-gorge de sport “emblématique” (VIDEO)

Chloe Kelly a marqué le vainqueur du récent triomphe de l’Angleterre à l’Euro 2022

La star féminine anglaise Chloe Kelly a juré d’encadrer le soutien-gorge de sport désormais emblématique qu’elle a affiché peu de temps après avoir marqué le but gagnant de son équipe contre l’Allemagne lors de la finale de l’Euro 2022 dimanche.

Kelly, qui joue pour l’équipe féminine de Manchester City dans la Super League féminine d’Angleterre, a raté une médaille de ligue avec son club la saison dernière (bien qu’elle ait décroché l’or lors de la finale de la Coupe de la Ligue féminine FA 2022), mais a été la clé du football anglais. première pièce d’argenterie de l’équipe depuis que l’équipe masculine a remporté la Coupe du monde en 1966.

Et tandis que sa médaille d’or occupera sûrement une place de choix dans son appartement de Manchester, la jeune femme de 24 ans a également juré d’encadrer son soutien-gorge de sport – qu’elle a montré aux plus de 87 000 fans entassés à Wembley lorsqu’elle a arraché sa chemise en célébration et l’a fait tourner autour de son doigt.

“Je vais encadrer mes bottes, ma chemise et, bien sûr, mon soutien-gorge de sport — absolument tout“, a déclaré Kelly, comme l’a noté The Sun.

Elle a également déclaré par la suite que la célébration n’était pas planifiée à l’avance, mais juste quelque chose qui lui est venu dans les secondes après son but.

“La fête vient de tomber. Je n’ai jamais pensé à ce moment-là. Tu ne t’attends pas à ce que ça arrive, alors je suis juste devenu fou.

“Je m’imprègne de toutes ces expériences. C’est une expérience unique dans une vie. J’espère que nos fans l’ont fait aussi. Faire cela devant nos fans locaux est si spécial et un rêve devenu réalité.

“Je ne pense pas que cela ait vraiment pénétré. Nous avons gagné l’Euro et j’ai marqué le but. C’est irréel.”

Son exploit était d’autant plus irréel que sa participation même au tournoi était menacée en raison d’une grave blessure au genou qu’elle a subie l’année dernière et qui l’a forcée à manquer les Jeux Olympiques.

Eh bien, vous ne voyez pas cela tous les jours sur un terrain de football. 😂 #WEURO2022 | #ENGGER pic.twitter.com/ddsWCKH8ko — Zandé 🇨🇩 (@KingZairois) 31 juillet 2022

je te vois @Chloe_Kelly98 bien fait. Profitez des tournées gratuites de pintes et de dîners pour le reste de votre vie depuis toute l’Angleterre. Acclamations! – Brandi Chastain (@brandichastain) 31 juillet 2022

La célébration délirante de Kelly a également été évoquée par Brandi Chastain, l’ancienne star de l’équipe féminine américaine qui a organisé une célébration similaire il y a plus de deux décennies lors de la finale de la Coupe du monde 1999.

“Je te vois Chloe Kelly bravo“, a écrit Chastain sur Twitter.

“Profitez des tournées gratuites de pintes et de dîners pour le reste de votre vie depuis toute l’Angleterre. Acclamations!”

Et s’il s’agit de “tout ce qu’elle peut faire, je peux faire mieux”, Kelly a clairement des plans pour d’autres trophées dans sa carrière en Angleterre – même le plus grand de tous, celui remporté par Chastain il y a toutes ces années.

“Regarder cette médaille vous donne tellement plus faim. La Coupe du monde approche à grands pas. Je veux gagner des trophées“, a déclaré Kelly.

“En tant que jeune fille, vous grandissez en voyant les gens gagner des trophées – et nous sommes là pour le faire. Un ne suffit pas. Nous voulons plus.”