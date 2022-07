Un héritage réconfortant d’un vrai gentleman – Shaw Local

Gentilhomme : homme chevaleresque, courtois ou honorable.

Comme c’est merveilleux de rencontrer des gens si inspirants et adorables que vous ne pouvez pas vous empêcher d’être touchés de manière positive. Edward Ryan était quelqu’un qui faisait sourire tout le monde autour de lui.

Né et élevé à Ottawa, Ed est récemment décédé après près de 95 ans sur cette terre. Il était gentil, travailleur, ancré dans la foi et vif d’esprit.

J’ai rencontré Ed quand j’avais 20 ans et j’ai d’abord rejoint la chorale de l’église St. Patrick. Sa femme, Mary, était l’organiste et la directrice de la chorale. J’étais nerveux alors que je montais les escaliers du grenier pour la répétition. Mais l’accueil chaleureux de Mary, « Viens ici à côté de moi près de l’orgue », m’a mis à l’aise. Et j’ai vite appris que la merveilleuse voix de basse de l’autre côté de l’orgue appartenait à son mari, Ed.

Nous sommes devenus les serre-livres de l’orgue, Ed et moi. Il s’est occupé des problèmes techniques, et j’ai maintenu les problèmes de partitions.

Né et élevé à Ottawa et surnommé « Sonny », Ed était l’aîné de trois enfants. Élu président de classe de l’Ottawa Township High School en 1945, il poursuit ses études à l’Université Notre-Dame et obtient un diplôme en génie chimique. Ed est retourné à Ottawa et a travaillé chez Libbey-Owens-Ford.

Son espoir et sa foi en Dieu n’ont jamais faibli. Lorsqu’il a rencontré Mary Dycus, leur deuxième rendez-vous était d’assister à la messe suivie d’un brunch chez sa famille. La foi et la famille étaient les pierres angulaires autour desquelles ils ont construit leur propre vie lorsqu’ils se sont mariés et ont accueilli deux enfants, Julie et Bill.

La musique lui apportait beaucoup de joie, et Ed était connu pour marteler des airs de ragtime sur son piano. Il a plaisanté en disant qu’il était devenu le roadie de Mary, transportant son équipement alors qu’elle jouait lors de concerts scolaires, de mariages, de funérailles et de la messe dominicale de 9h30 à St. Pat.

Son sens de l’humour était impeccable. Au début de leur mariage, Ed est rentré chez lui pour le déjeuner et a vu sa femme sortir en courant avec une casserole fumante dans les mains. “Puis-je demander ce que j’allais manger pour le déjeuner?” il a plaisanté.

Ed savait qu’il était important de redonner à la communauté. Il a été président du conseil d’administration de la bibliothèque de Reddick et était en charge de la construction de la nouvelle bibliothèque, qui était inférieure au budget, plus tôt que prévu. Il a également fait partie du comité de construction du centre de réadaptation de l’hôpital d’Ottawa.

C’était un homme attentionné et inébranlable qui croyait ceci : Montrez l’exemple, Riez beaucoup, Aimez votre peuple. Quel héritage réconfortant d’un vrai gentleman.

Ed aimait les Chicago Cubs, Notre Dame, nourrir les oiseaux, la généalogie, manger des biscuits et un bon Manhattan. Même si ce n’était pas ma boisson préférée, j’étais plus qu’heureuse d’en boire une avec lui et de partager un toast à l’amitié.

À la fin, quand son corps était défaillant, son esprit est resté vif. Le jour de sa mort, il a dit à sa famille qu’il était prêt à rentrer chez lui.

Ils savaient ce qu’il voulait dire.

Le matin du service funèbre d’Ed, j’ai regardé par la fenêtre de ma cuisine et j’ai vu un cardinal mâle rouge vif sur un buisson. On pense que les cardinaux sont des signes de ceux qui sont décédés. Cet oiseau était d’Ed. Il vit maintenant sa vie éternelle.

“J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi.”

Oui, vous l’avez fait, cher ami. Et nous n’en sommes que meilleurs de vous avoir connu.

• Karen Roth est une bibliothécaire/éducatrice semi-retraitée vivant à Ottawa. Elle peut être contactée à [email protected]