Un héritage pour Adam : un père de la N.-É. travaille avec la police d’Halifax pour mettre en œuvre une meilleure sensibilisation à l’autisme

La police régionale d’Halifax a mis à jour sa formation de sensibilisation pour les agents travaillant avec des personnes atteintes de troubles du spectre autistique – grâce au dévouement d’un père qui veut garder l’héritage de son fils vivant.

Greg Richardson a déclaré qu’il voulait faire une différence après que son fils de 14 ans a été impliqué dans une altercation verbale avec la police. L’altercation est survenue quelques mois seulement avant sa mort d’une overdose de drogue en juillet dernier.

Depuis l’altercation, Richardson travaille avec Autism Nova Scotia et la police d’Halifax pour mettre à jour leur formation afin de mieux servir les personnes autistes.

Il a déclaré que la formation avait été officiellement mise en œuvre pour tous les agents du HRP le mois dernier, juste à temps pour ce qui aurait été le 16e anniversaire d’Adam.

“Je ne peux même pas dire que j’en étais content, étant donné les circonstances, mais j’étais un peu content que ce soit quelque chose qui soit un héritage pour Adam”, a déclaré Richardson à CBC Radio. Rue principale le mois dernier.

“Les agents peuvent être formés sur la façon de traiter avec les personnes sur le spectre et c’est important.”

Le nom d’Adam est peint à la bombe au Halifax Skate Park. Il était souvent là avec son scooter. (Soumis par Greg Richardson)

Richardson a déclaré qu’Adam était un enfant actif, intelligent et “super drôle”, qui avait souvent du mal à rester concentré à l’école et pouvait se déchaîner s’il était agité.

En 2018, la famille s’est entretenue avec CBC News après qu’Adam ait été expulsé d’une école privée pour enfants ayant des troubles d’apprentissage à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, après avoir frappé un autre élève.

À l’époque, l’école avait déclaré que c’était “une question de comportement et de sécurité des autres élèves”.

Richardson a déclaré qu’il avait inscrit son fils dans d’autres écoles et programmes dans la vallée d’Annapolis et à Halifax, mais Adam a continué à lutter.

Il a dit qu’au printemps 2021, pendant la pandémie de COVID-19, la santé mentale d’Adam a commencé à décliner et il a commencé à s’auto-médicamenter avec des médicaments. Il a également commencé à traîner avec des enfants plus âgés qui volaient et vendaient peut-être de la drogue, ce qui signifiait plus de démêlés avec la police.

Altercation verbale avec un agent du HRP

Richardson a déclaré qu’un incident s’était produit après qu’Adam soit sorti trop tard alors qu’il était assigné à résidence. Il a dit qu’Adam avait fini par avoir une altercation avec un officier qui avait été chargé de le ramener chez lui.

Il a dit que l’officier avait épinglé Adam et brisé son téléphone, mais que c’était plus que physique.

“Je suis sûr… Adam n’est pas un ange dans cette situation, mais ensuite il a été placé à l’arrière de la voiture et l’officier le narguait verbalement, l’insultait et le déguisait en quelque sorte, et Adam était assez contrarié. à ce sujet et il m’en a parlé après, alors j’ai déposé plainte auprès de la police.”

Après l’envoi de la plainte, Richardson a déclaré que le HRP Det. James Luther, qui arbitre ce type de situations, a organisé une réunion pour lui permettre de rencontrer l’officier.

Mais au moment où la réunion a eu lieu, Richardson a déclaré qu’Adam était mort.

“J’ai procédé à la réunion parce que je voulais que l’officier comprenne l’effet qu’il avait pu avoir sur Adam, et je ne voulais pas que cela arrive à un autre enfant”, a-t-il déclaré.

Il a dit que malgré les circonstances, la conversation s’est bien déroulée.

“Je pense qu’avec cet officier en particulier, je pense que ce jour-là, j’ai déplacé l’aiguille pour lui et cela avait donc un sens pour moi. C’était quelque chose que je faisais qui pourrait être un héritage pour Adam.”

Greg Richardson a déclaré qu’il s’agissait de la dernière photo qu’Adam avait téléchargée sur son compte Instagram personnel. (Envoyé par Greg Richardson/Instagram)

À la suite de la réunion, Richardson a déclaré qu’il avait mis en contact Luther avec Autism Nova Scotia dans le but de mettre à jour la formation de sensibilisation à l’autisme de HRP pour les agents.

Jill Cormier, coordonnatrice de l’inclusion et du soutien familial pour Autisme Nouvelle-Écosse, a déclaré qu’elle avait aidé à réviser la formation et fourni des commentaires.

“La réception a été incroyable, en fait”, a déclaré Cormier Rue principale lundi, ajoutant que l’organisation avait travaillé avec Luther et Richardson pour rationaliser la formation de l’ensemble de la force.

“Notre espoir est que la police régionale d’Halifax ait maintenant une meilleure connaissance et qu’elle aille de l’avant avec toute la formation qu’elle va avoir, espérons-le, être en mesure de fournir de meilleures stratégies que de simples stratégies générales pour les personnes autistes.”

La police d’Halifax n’a pas accordé d’entrevue, mais dans une déclaration, le const. John MacLeod a déclaré qu’ils sont « toujours à la recherche d’occasions de mieux comprendre le point de vue unique des membres de notre communauté et lorsque cette formation a été portée à notre attention, nous avons pensé que c’était une bonne occasion de le faire ».

Il a également confirmé que tous les agents du HRP ont été inscrits au cours de formation en ligne.

“[It] décrit certains des indicateurs que les premiers intervenants peuvent reconnaître comme indicatifs d’une personne autiste, ainsi que certaines stratégies et recommandations qui peuvent aider les premiers intervenants à adapter ou à modifier leur approche pour mieux soutenir la personne autiste dans une situation d’urgence », a-t-il déclaré. .

Richardson a déclaré que la formation est un cours en ligne qui enseigne aux agents comment reconnaître quand quelqu’un est autiste et comment travailler avec eux dans des situations difficiles.

Il a déclaré que les personnes du spectre peuvent éviter le contact visuel ou apparaître agitées ou socialement maladroites. Ils pourraient également présenter un comportement physique répétitif, causé par une stimulation accrue qui peut être déclenchée par des lumières clignotantes ou des sirènes.

Il a dit qu’il comprend que les agents peuvent interpréter ces signes comme quelqu’un “qui a peut-être quelque chose à cacher” ou que la situation doit être gérée de manière physique.

“Si [officers] peut comprendre que parfois c’est juste quelqu’un sur le spectre qui est agité par la situation, ils peuvent travailler à la désamorcer plutôt qu’à l’aggraver”, a-t-il déclaré.

“Et je ne veux pas rendre le travail d’un policier plus difficile. Le but de tout cela est d’essayer de le rendre plus facile et, espérons-le, d’avoir de meilleurs résultats pour tout le monde.”