Un hélicoptère ukrainien vole à basse altitude pour éviter d’être détecté par les radars russes

Cela fait près de 8 mois que la guerre russo-ukrainienne a commencé, et cela ne fait que s’aggraver avec le temps. Malgré la condamnation mondiale de l’agression de la Russie envers l’Ukraine et diverses restrictions, ainsi que des interdictions, imposées au pays par d’autres pays, la guerre fait toujours rage. Selon un rapport de la BBC, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé que la Russie avait lancé plus de 30 attaques de drones sur l’Ukraine au cours des deux derniers jours seulement. De nombreuses vidéos du pays en guerre ont circulé sur Internet. Une de ces vidéos a récemment attiré l’attention de Twitter. Une vidéo virale montre comment les hélicoptères militaires ukrainiens échappent à la détection par les unités russes.

La vidéo, qui a été partagée par la poignée officielle du ministère de la Défense, montre un hélicoptère volant à seulement 5 mètres au-dessus du sol. Il s’agit d’une stratégie utilisée par les forces de défense ukrainiennes pour éviter la détection par les radars ennemis. Les systèmes radar anti-aériens sont généralement incapables de détecter ou de cibler des hélicoptères à des altitudes aussi basses.

La légende de la vidéo disait : « Cette vidéo est destinée aux personnes qui n’ont pas pu voir la vidéo précédente de notre hélicoptère. L’altitude de vol de 5 mètres rend impossible l’abattage de nos “libellules” pour la défense anti-aérienne de l’ennemi.

Pour ceux qui ont raté nos vidéos avec des hélicoptères, en voici une nouvelle. Un vol à 5 ​​mètres d’altitude empêche la défense anti-aérienne ennemie d’abattre nos “libellules”. pic.twitter.com/evkNeO1ZHp — Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 25 octobre 2022

Depuis le début de la guerre, des hélicoptères militaires volent à basse altitude en Ukraine et le ministère de la Défense avait précédemment expliqué comment une collision de l’un de ces hélicoptères avec un véhicule roulant à grande vitesse avait été évitée grâce au vol à basse altitude.

Bienvenue en Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LdFhrzwn2m — Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 20 octobre 2022

Pendant ce temps, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a mené des exercices nucléaires annuels la semaine dernière au milieu des tensions entre l’Ukraine et la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a cependant minimisé les chances d’une impasse nucléaire avec l’Occident. Lors des dialogues de Valdai à Moscou, Poutine a déclaré que la rhétorique de la provocation nucléaire était utilisée pour faire passer la Russie pour l’auteur.

