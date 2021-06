Un hélicoptère transportant le président colombien et les principaux ministres du gouvernement subit des tirs (VIDEOS)

L’incident s’est déroulé vendredi près de l’aéroport Camilo Daza dans la ville de Cucuta alors que Duque et d’autres responsables revenaient d’une réunion dans une ville voisine, selon les médias locaux. Le président lui-même a confirmé l’attaque plus tard vendredi, déclarant qu’il avait « ordonné aux forces de sécurité de poursuivre ceux qui ont tiré sur l’avion et mis des vies en danger ».

«C’était une attaque lâche. En tant que gouvernement, nous n’allons pas faiblir une seule minute, pas un seul jour, dans la lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme et contre les groupes criminels organisés qui opèrent dans le pays », La déclaration de Duque a continué.

La Colombie est toujours forte face au crime et nos institutions sont au-dessus de toute menace.

Des images non confirmées sont apparues en ligne, prétendant montrer le moment où l’hélicoptère a été attaqué, avec ce qui ressemble à des tirs d’armes légères retentissant à une certaine distance alors que l’engin passait au-dessus. D’autres photos et vidéos circulant dans les médias locaux ont capturé l’état de l’hélicoptère par la suite, montrant plusieurs trous percés dans le véhicule, notamment dans l’une de ses hélices et un panneau recouvrant son moteur.

Personne n’a été blessé dans l’assaut et l’engin a pu atterrir sans incident, a confirmé le bureau du président, bien que les médias aient indiqué que l’hélicoptère avait été heurté cinq ou six fois. En plus de Duque, l’hélicoptère transportait également le ministre de la Défense Diego Molano et le ministre de l’Intérieur Daniel Palacios, ainsi que Silvano Serrano, gouverneur de Norte de Santander, et le maire de Cucuta Jairo Yanez.

Alors que les autorités enquêtent sur l’attaque et recherchent des suspects, tous les vols à l’aéroport Camilo Daza ont été suspendus, a rapporté El Spectador. Jusqu’à présent, aucun individu ou organisation n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque par hélicoptère, et les responsables n’ont blâmé aucun acteur.

Au moment de l’incident, Duque et les autres responsables revenaient d’une visite dans la ville de Sardinata pour discuter de projets d’investissement locaux et de la lutte contre le trafic de drogue dans la région. On sait que plusieurs groupes criminels opèrent dans l’État de Norte de Santander, où se trouvent Cucuta et Sardinata, ainsi que des restes de la faction rebelle des FARC et des cellules actives de l’ELN, un autre groupe armé de guérilla.

Alors que les FARC, ou Forces armées révolutionnaires de Colombie, ont conclu un important accord de paix avec le gouvernement en 2016 et ont accepté de déposer les armes après des décennies de combats, des factions dissidentes continuent d’opérer dans les zones rurales de Colombie, en particulier dans le nord de la Colombie. Santander, qui borde le Venezuela.

L’attaque par hélicoptère fait suite à une série de manifestations intenses à travers le pays, déclenchées fin avril par une réforme fiscale controversée introduite par Duque. Alors que la proposition a depuis été retirée, les manifestations se sont poursuivies contre la réponse du gouvernement aux rassemblements précédents, qui ont vu plus d’une douzaine de manifestants tués dans des affrontements avec la police anti-émeute. Deux officiers et un détective de police ont également perdu la vie dans les troubles, selon Human Rights Watch.

Alors que les organisateurs de la manifestation ont déclaré la fin des manifestations régulières la semaine dernière, un important dirigeant syndical a averti jeudi qu’elles pourraient reprendre si le gouvernement ne répondait pas aux demandes des manifestants, qui portent sur des réformes économiques pour les communautés à faible revenu, ainsi que sur des accusations de brutalité policière.

L’apparente tentative d’abattage de vendredi intervient également après deux voiture bombes ont explosé à l’extérieur d’une installation militaire à Cucuta au début du mois, faisant 36 blessés, dont deux conseillers militaires américains stationnés sur la base. Alors que le ministre de la Défense Molano a déclaré que le gouvernement « hypothèse initiale » pointé vers l’implication de l’ELN, le groupe rebelle a par la suite nié tout rôle dans l’attaque.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !