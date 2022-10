Un hélicoptère transportant des pèlerins hindous s’écrase dans le nord de l’Inde

LUCKNOW, Inde (AP) – Un hélicoptère transportant des pèlerins hindous d’un site de temple populaire dans l’Himalaya indien s’est écrasé mardi par temps brumeux.

Le ministre indien de l’Aviation civile, Jyotiraditya Scindia, a confirmé l’accident et a déclaré que son ministère était en train de déterminer l’ampleur de la perte. Selon les médias, six passagers et un pilote étaient à bord.

Des responsables ont déclaré que l’hélicoptère exploité par une société privée s’était écrasé par temps de brouillard. D’autres détails n’étaient pas connus dans l’immédiat.

Le temple Kedarnath du dieu hindou Shiva est un lieu de pèlerinage dans le district de Rudraprayag dans l’État d’Uttarakhand. Il est situé à une altitude de 1 311 mètres (4 300 pieds) et ouvert aux fidèles uniquement d’avril à novembre.

Biswajeet Banerjee, The Associated Press