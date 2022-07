Un hélicoptère s’écrase et tue 4 personnes pendant la grave saison des incendies au Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Des preuves indiquent qu’un hélicoptère qui s’est écrasé dans le nord du Nouveau-Mexique après avoir aidé à combattre un incendie de forêt au cours du week-end est descendu à un rythme rapide, l’engin se retrouvant mutilé et en morceaux après avoir d’abord heurté le sol debout, le National Le Bureau de la sécurité des transports a annoncé lundi.

L’agence a terminé sa documentation initiale sur l’accident mortel, mais il faudra probablement des semaines aux enquêteurs pour en déterminer la cause. Les autorités étaient en train de retirer l’épave d’une zone éloignée au sud de la communauté de Las Vegas vers un endroit sûr où elle pourrait être examinée plus avant.

L’hélicoptère transportait trois personnes avec le bureau du shérif du comté de Bernalillo et un pompier du comté lorsqu’il est tombé samedi soir alors qu’il revenait de sa mission de lutte contre les incendies. Les responsables du comté ont qualifié lundi les quatre hommes de héros.

“C’est avec un cœur triste et brisé que nous pensons aux héros que nous avons perdus ce week-end”, ont déclaré le shérif Manuel Gonzales et le chef des pompiers Greg Perez dans un communiqué conjoint. « La réalité est que nous pleurerons probablement cette perte pour toujours. Chacun de ces héros est mort en faisant ce qu’il aimait, en servant les autres. Ils ont payé le prix ultime, et nous sommes à jamais reconnaissants à ces hommes pour l’amour et la passion qu’ils avaient en tant que premiers intervenants.

Les autorités avaient prévu une conférence de presse lundi après-midi à Albuquerque.

Peter Knudson, un porte-parole du NTSB, a déclaré qu’il existe des informations sur la trajectoire de vol que les enquêteurs examineront pour mieux comprendre le chemin emprunté par l’hélicoptère pour retourner à sa base d’attache à Albuquerque. Il a également dit qu’il y avait peut-être eu des témoins, donc les autorités demandent à toute personne ayant des informations de se manifester.

Bien qu’il soit courant que les orages de l’après-midi et du soir entourent le Nouveau-Mexique pendant la saison de la mousson, il ne semble pas qu’il y ait eu de mauvais temps au moment de l’accident, a déclaré Knudson.

“Mais nous examinerons tout dans le cadre de l’enquête”, a-t-il déclaré.

Le week-end s’est avéré mortel pour les voyages en avion. Le NTSB a signalé de nombreux accidents mortels impliquant de petits avions et des hélicoptères ces derniers jours.

“Nous avons beaucoup plus d’activités de vol pendant les mois d’été, nous avons donc tendance à voir les taux d’accidents augmenter pendant les mois d’été”, a déclaré Knudson. «Parfois, ils se regroupent et vous aurez donc beaucoup d’accidents sur une courte période, puis il y en aura très peu. Il n’y a pas de modèle que nous pouvons déterminer. Il n’y a pas de facteur unique qui les relie.

Au Nevada, quatre personnes sont mortes dimanche lorsque deux petits avions sont entrés en collision à l’aéroport de North Las Vegas.

Au Nouveau-Mexique, la gouverneure Michelle Lujan Grisham a ordonné aux drapeaux de flotter en berne jusqu’au coucher du soleil vendredi en l’honneur des premiers intervenants tués dans l’accident de samedi.

Parmi eux se trouvait le sous-shérif Larry Koren, un pilote vétéran qui travaillait pour le bureau du shérif du comté de Bernalillo depuis plus de deux décennies. Il faisait partie d’une mission du Nouvel An pour sauver des employés et un opérateur de tramway qui se sont retrouvés coincés en descendant dans le tramway aérien de Sandia Peak.

Le lieutenant Fred Beers a également aidé à ce sauvetage et faisait partie des personnes tuées dans l’accident de samedi. Beers travaillait pour le bureau du shérif depuis 13 ans.

L’adjoint Michael Levison, qui a servi dans la Garde nationale aérienne du Nouveau-Mexique, et le spécialiste du sauvetage du service d’incendie du comté de Bernalillo, Matthew King, ont également été tués.

Des collègues policiers et pompiers ont bordé des viaducs routiers alors que les corps des hommes étaient amenés à Albuquerque dimanche. Beaucoup saluaient tandis que d’autres tenaient leurs mains sur leur cœur. Certains ont également parlé de la façon dont les hommes étaient toujours prêts à servir au-delà de leur juridiction.

Le début de la saison des incendies a été particulièrement difficile, l’équipe du comté de Bernalillo ayant aidé il y a à peine un mois à jeter de l’eau sur un incendie de forêt qui a éclaté dans une zone accidentée à l’est d’Albuquerque. Les ressources s’épuisant dans la région, les pompiers municipaux et les premiers intervenants ont souvent été affectés pour aider à lutter contre les incendies de forêt.

Susan Montoya Bryan, Associated Press