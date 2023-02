Un hélicoptère sauve un motoneigiste grièvement blessé sur le mont Queest près de Sicamous

Shuswap Search and Rescue a réussi à sortir sans problème un homme grièvement blessé de l’arrière-pays jeudi après-midi, grâce à une combinaison parfaite de facteurs.

L’appel est arrivé à 13 h 20 le 2 février, a expliqué le porte-parole de Shuswap SAR, John Schut.

Un homme de 27 ans qui faisait de la motoneige sur Queest Mountain, près de Sicamous, a subi une grave blessure à l’abdomen inférieur. Aucun autre détail n’a été fourni.

Selon les volontaires, la chance, la météo et la lumière du jour étaient de leur côté, car ils ont pu utiliser un hélicoptère pour accéder et transporter l’homme.

Schut a déclaré que Selkirk Mountain Helicopters avait été appelé et que six personnes avaient rencontré l’hélicoptère à l’aéroport de Salmon Arm.

Il les a emmenés à Queest Mountain.

« Il a atterri assez près de lui. Il a dû marcher un peu, ce qui n’était pas agréable pour lui, mais il a pu le faire », a déclaré Schut.

En plus du patient, six volontaires SAR de Shuswap ont été embarqués dans l’hélicoptère, dont trois pour stabiliser l’homme.

L’hélicoptère a d’abord atterri à l’hôpital général de Shuswap Lake, mais il a rapidement été déterminé que la blessure était trop grave et il a été transporté à l’hôpital Vernon Jubilee.

Tous les membres de Shuswap SAR ont une formation en secourisme, 18 avec Wilderness Advanced First Aid et quatre sont Wilderness First Responders.

Schut a déclaré que le sauvetage s’était déroulé rapidement et en toute sécurité, tous les volontaires étant rentrés à 17 heures. Schut n’avait pas entendu parler de l’état du patient vendredi après-midi, le 3 février.

“Ce n’est amusant pour personne d’être aussi blessé”, a-t-il fait remarquer.

