Un hélicoptère russe s’écrase dans le nord de la Syrie, fait des victimes

Le New York Times

La guerre en Éthiopie mène au nettoyage ethnique dans la région du Tigray, selon un rapport américain

NAIROBI, Kenya – Des responsables éthiopiens et des miliciens alliés mènent une campagne systématique de nettoyage ethnique au Tigray, la région déchirée par la guerre du nord de l’Éthiopie, selon un rapport interne du gouvernement américain obtenu par le New York Times. Le rapport, rédigé au début du mois, documente en termes sévères une terre de maisons pillées et de villages abandonnés où des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues. Les combattants et les responsables de la région voisine d’Amhara en Éthiopie, qui sont entrés dans le Tigré pour soutenir le Premier ministre Abiy Ahmed, «rendent délibérément et efficacement le Tigré occidental ethniquement homogène grâce à l’utilisation organisée de la force et de l’intimidation», indique le rapport. Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times «Des villages entiers ont été gravement endommagés ou complètement effacés», indique le rapport. Dans un deuxième rapport, publié vendredi, Amnesty International a déclaré que des soldats érythréens avaient systématiquement tué des centaines de civils tigréens dans l’ancienne ville d’Axoum pendant 10 jours en novembre, en tirant sur certains d’entre eux dans les rues. L’aggravation de la situation au Tigré – où Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix 2019, a lancé une offensive militaire surprise en novembre – s’annonce comme le premier test majeur de l’administration Biden en Afrique. L’ancien président Donald Trump a accordé peu d’attention au continent et ne l’a jamais visité, mais le président Joe Biden a promis une approche plus engagée. Dans un appel avec le président kényan Uhuru Kenyatta jeudi, Biden a évoqué la crise du Tigray. Les deux dirigeants ont discuté de «la détérioration de la crise humanitaire et des droits de l’homme dans la région éthiopienne du Tigray et de la nécessité de prévenir de nouvelles pertes en vies humaines et d’assurer l’accès humanitaire», a indiqué un communiqué de la Maison Blanche. Mais jusqu’à présent, Biden et d’autres responsables américains ont hésité à critiquer ouvertement la conduite de la guerre d’Abiy, tandis que les dirigeants européens et les responsables des Nations Unies, inquiets des informations faisant état d’atrocités généralisées, ont été de plus en plus francs. Mardi, un envoyé de l’Union européenne, le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a déclaré aux journalistes que la situation au Tigray était «très incontrôlable» après son retour d’un voyage d’information en Éthiopie et au Soudan. Le bloc a suspendu 110 millions de dollars d’aide à l’Éthiopie au début du conflit et le mois dernier, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a mis en garde contre d’éventuels crimes de guerre au Tigray et a déclaré que la crise «troublait» toute la région. L’Éthiopie rejette régulièrement les critiques de sa campagne au Tigray comme des comparses de ses ennemis au Tigray. Mais vendredi après-midi, en réponse au rapport d’Amnesty International, le bureau d’Abiy s’est déclaré prêt à collaborer à une enquête internationale sur les atrocités commises au Tigray. Le gouvernement «réitère son engagement à permettre une région stable et pacifique», a-t-il déclaré dans un communiqué. Le bureau d’Abiy a également affirmé que l’Éthiopie avait donné un accès «sans entrave» aux groupes d’aide internationaux au Tigray – contrairement aux responsables de l’ONU qui estiment que seulement 20% de la région peut être atteint par les groupes d’aide en raison des restrictions imposées par le gouvernement. Le nouveau secrétaire d’État américain, Antony Blinken, s’est entretenu avec Ahmed par téléphone le 4 février et l’a exhorté à autoriser l’accès humanitaire à Tigray, a déclaré le département d’État. Alex de Waal, un expert de la Corne de l’Afrique à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts, a déclaré qu’il était temps pour les États-Unis de se concentrer de toute urgence sur la crise au Tigré, avant que d’autres atrocités ne soient commises et que la crise humanitaire ne se transforme. vers une famine. «Ce qu’il faut, c’est un leadership politique au plus haut niveau, et cela signifie les États-Unis», a-t-il déclaré. Lorsque les États-Unis assumeront la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU en mars, a déclaré de Waal, ils devraient utiliser cette position pour faire pression sur les belligérants afin qu’ils se retirent d’un conflit ruineux. Abiy a lancé la campagne du Tigray le 4 novembre après des mois de tension avec le parti au pouvoir régional, le Front de libération du peuple du Tigray, qui a dirigé l’Éthiopie avec une emprise serrée pendant près de trois décennies jusqu’à ce qu’Abiy arrive au pouvoir en 2018. Mais bon nombre des pires abus de la guerre n’a pas été imputée à l’armée éthiopienne ou au TPLF – dont la branche armée est maintenant connue sous le nom de Tigray Defence Forces – mais aux forces irrégulières et non déclarées qui se sont ralliées à la campagne militaire d’Abiy. Quelques semaines après le début du conflit, les premiers rapports selon lesquels des soldats d’Érythrée – le rival acharné de l’Éthiopie jusqu’à ce que les deux pays parviennent à un accord de paix en 2018 – aient tranquillement pénétré dans le Tigré pour aider les forces fédérales surmenées d’Abiy. Dans l’ouest du Tigré, des combattants ethniques d’Amhara – une région avec une longue rivalité avec le Tigré – ont afflué, aidant rapidement Abiy à s’emparer de la région. Aujourd’hui, ce sont les combattants érythréens et amhara qui font face aux accusations les plus graves, notamment le viol, le pillage et les massacres qui, selon les experts, pourraient constituer des crimes de guerre. Le rapport du gouvernement américain sur la situation dans l’ouest du Tigray, une zone maintenant largement contrôlée par les milices Amhara, documente en termes vifs ce qu’il décrit comme une campagne apparente pour expulser la population ethnique tigréenne sous le couvert de la guerre. Le rapport documente comment, dans plusieurs villes, des Tigréens ont été attaqués et leurs maisons ont été pillées et incendiées. Certains s’étaient enfuis dans la brousse; d’autres sont entrés illégalement au Soudan; et d’autres encore avaient été arrêtés et transférés de force dans d’autres parties du Tigray, selon le rapport. En revanche, les villes à majorité amharienne étaient en plein essor, avec des boutiques, des bars et des restaurants animés, selon le rapport. Le rapport américain n’est pas la première accusation de nettoyage ethnique depuis l’éclatement de la crise du Tigray. Mais cela met en évidence la façon dont les responsables américains documentent discrètement ces abus et les signalent aux supérieurs à Washington. Le spectre imminent de la faim de masse alimente également le sentiment d’urgence sur Tigray. Au moins 4,5 millions de personnes dans la région ont un besoin urgent d’aide alimentaire, selon le Centre de coordination des urgences de Tigray, géré par le gouvernement fédéral éthiopien. Les responsables éthiopiens disent que certaines personnes sont déjà décédées. Un document du gouvernement régional de Tigray daté du 2 février et obtenu par le Times indique que 21 personnes sont mortes de faim dans le district de Gulomokeda, dans l’est du Tigray. De tels chiffres pourraient n’être que la pointe de l’iceberg, ont averti les responsables de l’aide humanitaire. «Aujourd’hui, cela pourrait être un, deux ou trois, mais vous savez qu’après un mois, cela signifie des milliers», a déclaré Abera Tola, présidente de la Croix-Rouge éthiopienne, aux journalistes plus tôt ce mois-ci. «Après deux mois, ce sera des dizaines de milliers.» L’indignation politique suscitée par le Tigré, cependant, en particulier parmi les législateurs européens, est alimentée par la vague croissante de récits de violations des droits de l’homme. Le rapport d’Amnesty International publié vendredi affirme que des soldats érythréens ont effectué des perquisitions de maison en maison à Axum en novembre, abattant des civils dans la rue et procédant à des exécutions extrajudiciaires d’hommes et de garçons. Lorsque les tirs ont cessé, les habitants qui tentaient de retirer les corps de la rue ont été abattus, selon le rapport. Amnesty a déclaré que le massacre était probablement un crime contre l’humanité. Le ministre de l’Information de l’Érythrée, Yemane G. Meskel, a rejeté le rapport, le qualifiant de «non professionnel de manière transparente». Axum, une ville de ruines et d’églises anciennes, revêt une grande importance pour les adeptes de la foi orthodoxe éthiopienne. Lorsque les soldats érythréens ont cédé et ont permis que les corps soient rassemblés, des centaines ont été entassés dans des églises, y compris l’église de Sainte Marie de Sion, où de nombreux Ethiopiens croient que l’arche de l’alliance – aurait tenu les tablettes inscrites avec les Dix Commandements – est logé. Cet article a été initialement publié dans le New York Times. © 2021 The New York Times Company