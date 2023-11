Un hélicoptère envoyé pour secourir le père de la star de Liverpool, Luis Diaz, décolle alors que des groupes humanitaires « se déplacent pour rencontrer les guérilleros de l’ELN à la frontière entre la Colombie et le Venezuela après que le groupe a établi un contact pour tenter de le livrer »

Par Nathan Salt et Adam Shergold pour MailOnline









La mission de sauvetage du père de Luis Díaz s’est accélérée jeudi après-midi alors que des groupes humanitaires et l’Église catholique ont décollé en hélicoptère pour assurer sa libération.

Luis Manuel Díaz a été enlevé sous la menace d’une arme avec son épouse le 28 octobre par le groupe de guérilla de gauche colombienne Ejercito de Liberation Nacional (ELN).

Rapports par Actualités Caracol Mercredi, l’ELN a pris contact avec des représentants d’organisations, dont les Nations Unies et l’Église catholique, pour fixer les conditions de sa libération.

L’ONU et l’Église ont travaillé en collaboration avec le gouvernement colombien pour négocier la libération de Diaz.

Aujourd’hui, des images d’un hélicoptère décollant de Valledupar, une ville du nord-est de la Colombie, ont émergé de la mission de sauvetage de l’ONU et de l’Église, via BluRadio Colombie.

Un hélicoptère est parti de la ville colombienne de Valledupar, proche de la frontière avec le Venezuela, pour aller récupérer le père de l’ailier de Liverpool Luis Diaz, suite à son enlèvement le 28 octobre.

Luis Manuel Diaz, le père de l’attaquant de Liverpool Luis Diaz, aurait pu être libéré jeudi après que ses ravisseurs ont contacté des organisations humanitaires.

Des personnalités des Nations Unies ainsi que de l’Église catholique se trouvaient à bord du vol local de 9 heures du matin.

Luis Manuel (à droite) est porté disparu depuis le 28 octobre, date à laquelle il a été enlevé par des hommes armés du groupe de guérilla colombien de gauche Ejercito de Liberation Nacional (ELN).

L’Armée de libération nationale – abrégée en ELN en espagnol – est un groupe antigouvernemental de gauche composé de plus de 2 000 combattants et militants basés dans la campagne colombienne.

Le média Il a déclaré qu’il était probable que Diaz Snr soit transféré à la ville de Valledupar avant de retourner finalement à Barrancas.

L’hélicoptère aurait décollé à 9 heures du matin, heure locale, à destination du point de rendez-vous avec le groupe de guérilla pour la libération du père de la star de Liverpool.

L’ELN a annoncé son intention de libérer Luis Manuel Díaz, qualifiant l’enlèvement d'”erreur”, mais a exigé en premier lieu le retrait des militaires qui ont mené les recherches pour retrouver le père de la star de Liverpool.

Lundi, le média colombien Semaine a rapporté que la police avait commencé les “préparatifs en vue de la libération” de M. Diaz, après que celui-ci ait été détenu par la guérilla pendant plus d’une semaine.

Des membres de la police et d’autres forces spéciales recherchaient le père de la star de Liverpool depuis le 28 octobre.

Son père et sa mère, Cilenis Marulanda, ont été, selon des informations locales, enlevés par le groupe dans la ville de Barrancas, à La Guajira, en Colombie, avant que l’ELN, considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne, ne s’enfuie. scène.

Le dimanche 30 octobre, il est apparu que la mère de Díaz avait été sauvée après avoir été abandonnée dans une voiture par la guérilla, des membres de l’ELN gardant son père en captivité.

Sa mère a fait sa première apparition depuis l’enlèvement plus tôt cette semaine, exigeant que les ravisseurs libèrent son partenaire en toute sécurité avant de diriger des centaines de personnes dans une marche dans leur ville natale.

Des informations parvenues vendredi à Semana affirmaient que le père de Diaz serait libéré ce jour-là, mais sa libération ne s’est pas concrétisée.

La mère de la star de Liverpool (ci-dessus en 2019, au centre gauche) a été sauvée après que les deux hommes ont été arrachés dans les rues de Colombie la semaine dernière, mais son père est resté avec le groupe.

Diaz a soulevé son maillot de Liverpool lors de leur dernier match contre Luton, son premier match depuis l’enlèvement, pour publier un message disant en espagnol : “Liberté pour papa”.

Diaz est sorti du banc pour sauver un match nul 1-1 pour Liverpool dans les arrêts de jeu contre Luton

Le groupe de guérilla qui détient le père de Luis Díaz a juré de « tenir parole » en le libérant

Juan Carlos Cuellar, un représentant du groupe, a déclaré lors d’une réunion communautaire que Diaz senior serait « libéré le plus tôt possible ».

Diaz a été informé de l’enlèvement de ses parents à la veille du match de Premier League de Liverpool contre Nottingham Forest le 30 octobre.

L’attaquant n’a pas participé à ce match ni à la victoire 2-1 des Reds contre Bournemouth en Coupe Carabao le mercredi suivant.

Mais Diaz était revenu à l’entraînement puis avait quitté le banc pour égaliser à la 95e minute contre Luton Town dimanche.

Après avoir marqué, l’attaquant colombien a lancé un appel émouvant demandant la libération de son père.

Il a révélé un T-shirt sous son maillot de Liverpool sur lequel était écrit le message « Liberté pour papa ».

La police colombienne recherche le père de Diaz, arrêté le mois dernier sous la menace d’une arme.

Son manager et le capitaine de Luton, Tom Lockyer, ont tous deux embrassé l’attaquant à temps plein, avant que Diaz ne publie une déclaration sur les réseaux sociaux le même soir.

Il a écrit : « Ce n’est pas Luis Diaz, le joueur qui parle. Aujourd’hui, je suis le fils de Luis Manuel Diaz. Mon père, un père de famille qui travaille dur.

« Je demande à l’ELN la libération rapide de mon père et je demande aux organisations internationales de travailler ensemble pour sa liberté.

« Chaque seconde, chaque minute, notre angoisse grandit. Ma mère, mes frères et moi sommes désespérés, bouleversés et sans mots pour décrire ce que nous ressentons. Cette souffrance ne prendra fin que lorsque nous l’aurons de retour à la maison.

«Je vous supplie de le libérer immédiatement, en respectant son intégrité et en mettant fin à cette douloureuse attente le plus rapidement possible.

«Au nom de l’amour et de la compassion, nous vous demandons de reconsidérer vos actions et de nous permettre de le récupérer.

La mère de Diaz, Cilenis Marulanda (au centre), a mené une marche communautaire exigeant la libération de son mari, Luis Manuel Diaz.

Des centaines de membres de la communauté locale ont uni leurs forces, vêtus de blanc et tenant des ballons.

“Je remercie les Colombiens et la communauté internationale pour le soutien reçu, merci pour tant de démonstrations d’affection et de solidarité dans cette période difficile que vivent de nombreuses familles de mon pays.”

Lundi, il a été rapporté que le groupe s’était engagé à « tenir parole » et à libérer son père dès que des « garanties de sécurité » seraient en place.

Dans un communiqué signé par le commandant de la guérilla, José Manuel Martinez Quiroz, l’ELN a déclaré : « Le 2 novembre, nous avons informé le pays de la décision de libérer M. Luis Manuel Díaz, père du joueur Luis Díaz.

« À partir de cette date, nous avons entamé le processus pour y parvenir le plus rapidement possible. Nous faisons des efforts pour éviter les incidents avec les forces gouvernementales.

“La zone est toujours militarisée, ils effectuent des survols, débarquent des troupes, diffusent des émissions et offrent des récompenses dans le cadre d’une intense opération de recherche.

« Cette situation ne permet pas d’exécuter le plan de libération de manière rapide et sûre, où M. Luis Manuel Díaz ne court aucun risque. Si les opérations se poursuivent dans la zone, elles retarderont la libération et augmenteront les risques.

Des militaires sont sur place à Barrancas pour accélérer sa libération

Le chef du groupe rebelle identifié comme l’ayant emmené a publié un communiqué sur sa capture

La communauté de Barrancas, la ville natale de Diaz, s’est mobilisée autour de la famille et a organisé plusieurs marches pour exiger la libération de Diaz Snr.

Diaz est un héros national dans son pays d’origine – et même les ravisseurs l’ont désigné par son surnom affectueux de « Lucho ».

“Nous comprenons l’angoisse de la famille Díaz Marulanda, à qui nous disons que nous tiendrons notre parole de le libérer unilatéralement, dès que nous aurons des garanties de sécurité pour le développement de l’opération de libération.”

Les autorités colombiennes ont confirmé jeudi la semaine dernière que l’ELN était à l’origine de cet enlèvement. Le chef de la délégation pour la paix du gouvernement colombien, Otty Patino, a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons connaissance officielle que l’enlèvement a été perpétré par une unité appartenant à l’ELN.

« À l’ELN, nous exigeons la libération immédiate de M. Luis Manuel Díaz et nous rappelons qu’il est de sa responsabilité de garantir sa vie et son intégrité.

“Nous rappelons à l’ELN que l’enlèvement est une pratique criminelle, en violation du droit international humanitaire.”

L’organisation est un groupe antigouvernemental de gauche qui compte plus de 2 000 militants basés dans les campagnes colombiennes.