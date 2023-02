Un hélicoptère Black Hawk s’écrase en Alabama, tuant 2 membres d’équipage

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Un hélicoptère Black Hawk de la Garde nationale du Tennessee s’est écrasé mercredi en Alabama, tuant deux membres d’équipage, a annoncé la Garde nationale du Tennessee.

“Nous sommes profondément attristés par la perte de deux gardes nationaux du Tennessee, et nos prières accompagnent leurs familles pendant cette tragédie déchirante”, a déclaré Brig. Le général Warner Ross, adjudant général du Tennessee, a déclaré dans un communiqué. “Nous demandons aux habitants du Tennesse de se joindre à nous pour soutenir leurs familles pendant cette période de deuil inimaginable.”

Selon Ross, deux membres de la garde nationale du Tennessee ont été tués au cours d’une mission d’entraînement au pilotage. L’hélicoptère s’est écrasé vers 15 heures, heure locale, et a pris feu.

Le bureau du shérif du comté de Madison a déclaré qu’il n’y avait eu aucun blessé au sol lorsque l’hélicoptère s’est écrasé.

“Nous n’avons aucun survivant”, a déclaré l’enquêteur du shérif Brent Patterson. « Nous avons une scène de crime ici. Nous l’avons enregistré.

L’hélicoptère UH-60, plus connu sous le nom de Black Hawk, s’est écrasé dans la communauté non constituée en société de Harvest le long de l’Alabama Highway 53, a déclaré l’Alabama Law Enforcement Agency dans un communiqué.

L’autoroute le long de laquelle l’accident s’est produit traverse des zones commerciales au nord-ouest de Huntsville qui sont délimitées par des lotissements, des forêts et des champs au sud de la frontière avec le Tennessee. Le bureau du shérif a déclaré dans un communiqué que l’accident provoquait d’importants retards de circulation qui devraient durer jusqu’à jeudi.

Harvest se trouve juste au nord-ouest de Huntsville, qui abrite le Marshall Space Flight Center de la NASA et l’arsenal Redstone de l’armée américaine. La zone autrefois rurale est devenue de plus en plus suburbaine et se trouve à environ 90 miles au sud de Nashville.

“Maria et moi sommes profondément attristés par la perte tragique de deux membres de la Garde nationale du Tennessee”, a déclaré mercredi le gouverneur du Tennessee, Bill Lee. “Veuillez vous joindre à nous pour élever leurs familles dans la prière et le soutien pendant cette période de chagrin indicible.”

Un porte-parole de la Federal Aviation Administration a posé des questions aux militaires.

“Gouverneur Lee, les Alabamiens continueront à élever dans la prière les familles touchées par cette tragédie déchirante”, a déclaré le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey. “Les gardes qui ont perdu la vie aujourd’hui resteront dans les mémoires comme des héros. Les habitants de l’Alabama se tiennent aux côtés de nos voisins du Tennessee.

Les médias locaux ont montré de larges panaches de fumée noire s’élevant du site de l’accident. Plusieurs véhicules d’intervention d’urgence étaient sur place.

“Je suis profondément attristé par l’accident d’hélicoptère mortel qui s’est produit dans le comté de Madison aujourd’hui”, a déclaré le représentant américain Dale Strong, qui représente le 5e district de l’Alabama, dans un tweet. “Mon cœur fait mal pour ceux qui ont perdu la vie dans cet incident tragique et pour leurs familles en apprenant cette nouvelle.”

Au fil des ans, une poignée d’hélicoptères Black Hawk se sont écrasés lors d’exercices d’entraînement.

En 2022 dans l’Utah, des conditions de voile blanc ont fait perdre de vue à un pilote d’hélicoptère Black Hawk lors d’un exercice d’entraînement l’endroit où il tentait d’atterrir, provoquant un accident avec un autre hélicoptère près d’une station de ski de l’Utah. Aucun des hommes et des femmes à bord de l’hélicoptère ou des dizaines de skieurs à proximité de la station n’a été blessé.

En 2021, trois pilotes de la Garde nationale de l’armée de l’Idaho sont morts lorsque leur hélicoptère Black Hawk s’est écrasé près de Boise lors d’un vol d’entraînement.

Et en 2020, deux soldats ont été tués et trois blessés lorsque leur hélicoptère Black Hawk s’est écrasé lors d’un exercice d’entraînement au large des côtes de la Californie du Sud.

Chandler signalé de Montgomery, Alabama, Baldor signalé de Chicago et Kruesi signalé de Nashville, Tennessee.

Kimberly Chandler, Lolita C. Baldor et Kimberlee Kruesi, Associated Press