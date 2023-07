Un hélicoptère avec 6 à bord dont des touristes étrangers est porté disparu près du mont Everest au Népal

KATMANDOU, Népal (AP) – Un hélicoptère transportant des touristes étrangers a disparu mardi dans la région du mont Everest au Népal et le contact a été perdu avec l’avion.

L’hélicoptère revenait mardi matin à Katmandou, la capitale, après avoir emmené les cinq touristes en voyage touristique au plus haut sommet du monde.

Un effort de recherche était en cours impliquant un autre hélicoptère dans le ciel et des policiers et des soldats au sol. Une grande partie de la zone montagneuse n’est accessible qu’à pied sans routes.

Le responsable de l’aéroport, Sagar Kadel, a déclaré que les conditions météorologiques avaient entraîné des modifications de l’itinéraire de vol prévu de l’hélicoptère.

Il est courant que les vols soient retardés et que les itinéraires changent pendant la saison de la mousson au milieu des fortes pluies.

La saison touristique et d’alpinisme s’est terminée en mai avec le début de la saison des pluies et les vols touristiques vers les montagnes sont moins fréquents à cette période de l’année car la visibilité est mauvaise et les conditions météorologiques deviennent imprévisibles.

The Associated Press