Un «have» régulier dans les maisons empêchera le COVID-19, suggère Hema Malini

Nous sommes tous conscients de la controverse en cours entre Baba Ramdev et l’Association médicale indienne sur l’efficacité de la médecine allopathique. Récemment, l’acteur vétéran, Hema Malini s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager son message à l’occasion de la « Journée mondiale de l’environnement » (5 juin) exhortant les citoyens du pays à exécuter « havan » quotidiennement car il purifie l’air et se débarrasse de la négativité. et pourrait également protéger contre le coronavirus.

Hema Malini, également député de Mathura, a déclaré que la fumée du « havan » se compose de ghee et d’autres ingrédients comme les feuilles de neem, le sel, la moutarde et produit un bon parfum. Elle a dit que cela garderait l’air pur et garderait tous les maux, y compris les maladies comme le coronavirus, à distance.

Hema Malini a également partagé des photos sur Twitter et Instagram où elle arrose des plantes. Son tweet disait : « Journée mondiale de l’environnement ! Tant de choses que nous pouvons faire pour améliorer les choses autour de nous ! Plantons des arbres pour remplacer tous ceux qui sont abattus sans raison au nom du progrès. Que ce soit un processus continu. Débarrassons-nous également de nos esprits de la petite colère et du ressentiment dans un effort pour dégager l’ambiance.

Elle a également déclaré qu’il n’est limité à aucune religion ou caste. C’est pour tout le monde car cela aide à sauver des vies.