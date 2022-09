Un haut responsable ukrainien affirme que 450 corps ont été retrouvés dans la fosse commune d’Izyum, certains avec les mains liées dans le dos

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Quelque 450 corps ont été exhumés d’une fosse commune à Izyum, une ville de la région nord-est de Khakriv, a déclaré samedi un haut responsable ukrainien à Fox News Digital.

Les troupes russes se sont retirées de Kharkiv la semaine dernière alors que les forces terrestres ukrainiennes progressaient rapidement et reprenaient la majorité du territoire de la région aux troupes russes.

Mais la dévastation laissée dans le sillage de la Russie s’apparente à des atrocités et à des crimes de guerre présumés observés dans d’autres régions récupérées à travers l’Ukraine, comme Bucha et Irpin.

LE GROUPE WAGNER LIÉ À LA RUSSIE RECRUTE DES CONDAMNÉS EN RUSSIE AU MILIEU DU NOMBRE DE TROUPES EN BAISSE EN UKRAINE: RENSEIGNEMENTS BRITANNIQUES

“Nous découvrons de nouveaux sites d’atrocités et renouvelons les preuves de crimes de guerre”, a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, à Fox News Digital. “Des hommes, des femmes, des enfants. Certains des corps ont été déterrés les mains liées derrière le dos.”

Des témoins des corps exhumés ont déclaré qu’ils montraient des signes d’avoir été abattus, tués par des tirs d’artillerie, des mines ou par des frappes aériennes.

“Nous voyons ce dont nous avons averti auparavant, que partout où les occupants russes mettent le pied, ils laissent des désastres, ils laissent des atrocités, ils commettent des crimes de guerre, ils terrifient et terrorisent des populations pacifiques”, a-t-il ajouté.

Sak a déclaré qu’une chambre de torture avait été découverte dans la ville de Kupiansk, à environ 75 miles au nord d’Izyum, et aurait été utilisée par les forces russes pour terroriser ceux qu’elles soupçonnaient de travailler pour contrecarrer l’invasion russe.

Les rapports de vendredi suggéraient que jusqu’à 10 chambres de torture avaient été découvertes depuis le retrait des troupes russes.

AVERTISSEMENT IMAGE GRAPHIQUE

LE PRÉSIDENT UKRAINIEN ZELENSKYY DIT QU’UNE FOSSE COMMUNE A ÉTÉ DÉCOUVERTE À IZIUM APRÈS LE RETRAIT DES TROUPES RUSSES

Depuis le début du mois de septembre, les forces ukrainiennes ont repris environ 3 300 milles carrés de territoire sous occupation russe, mais Sak a déclaré que les Ukrainiens ne faisaient pas encore la fête.

“C’est absolument une pensée paralysante d’essayer d’imaginer ce que l’armée ukrainienne découvrira lorsque nous libérerons des villes comme Marioupol”, a déclaré Sak, faisant référence au site de l’une des batailles les plus acharnées d’Ukraine où des centaines de soldats et de civils ont été piégés. après l’avancée des troupes russes sur la ville. “Absolument rasé et détruit et pilonné par des roquettes et des bombes pendant des mois.”

Sak a déclaré qu’au moins 25 000 civils auraient été tués dans la ville portuaire du sud au moment où les troupes ukrainiennes ont quitté la ville en mai après des semaines de combats intenses, un risque croissant de famine et un éventuel cessez-le-feu.

AVERTISSEMENT IMAGE GRAPHIQUE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous comprenons que cette guerre est loin d’être terminée. Nous comprenons que nous nous dressons contre un ennemi traître, génocidaire, qui est toujours bien équipé”, a-t-il ajouté. “Nous sommes déterminés à continuer ce que nous faisons.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksyy a déclaré que de nombreuses enquêtes sur des crimes de guerre présumés et des violations des droits de l’homme avaient été lancées cette semaine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.