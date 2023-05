Un haut responsable libanais aux pourparlers avec le FMI appelle à la démission du chef de la banque centrale au milieu d’allégations de corruption

BEYROUTH (AP) – Le responsable libanais à la tête des pourparlers avec le Fonds monétaire international pour renflouer l’économie en plein essor du Liban a appelé jeudi à la démission du chef de la banque centrale du pays, au milieu d’allégations de corruption et d’un mandat d’arrêt international émis contre lui.

Autrefois considéré comme le gardien de la stabilité financière du Liban, le gouverneur de la Banque centrale Riad Salameh est maintenant largement blâmé pour un effondrement économique qui a commencé en 2019. La livre libanaise a depuis chuté en valeur et anéanti une grande partie de l’épargne des Libanais ordinaires, plongeant un estime que les trois quarts de la population sombrent dans la pauvreté.

Le vice-Premier ministre par intérim du Liban, Saade Chami, a déclaré à l’Associated Press dans une interview que les allégations contre le chef de la banque centrale mettaient en danger la crédibilité du gouvernement et « pourraient menacer les relations financières du pays avec le reste du monde », y compris avec le FMI. et d’autres institutions financières mondiales.

Chami est le plus haut responsable libanais à avoir appelé à la démission de Salameh à ce jour.

Salameh, 72 ans, occupe son poste depuis près de 30 ans. Une enquête menée par l’Europe sur sa fortune personnelle cachée à l’étranger a soulevé des questions sur son mandat à la banque centrale et sur des problèmes plus larges de corruption dans le système financier et politique libanais.

Un porte-parole de Salameh, qui a nié les allégations de corruption et de mauvaise gestion, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Chami a déclaré que bien que Salameh soit innocent jusqu’à preuve du contraire, « il n’est ni possible ni acceptable pour quiconque est accusé de multiples crimes financiers présumés dans plusieurs pays de continuer à exercer ses pouvoirs » en tant que chef de la banque centrale. Les accusations portées contre Salameh « sont des risques de réputation » et « seront nécessairement une distraction » pour un bureau de la banque centrale qui est « chargé de la stabilité du système financier », a-t-il déclaré.

Le mandat de Salameh se termine en juillet et il a déclaré précédemment qu’il ne chercherait pas à le prolonger.

Étant donné que le temps restant à Salameh au pouvoir est relativement court, plutôt que de se récuser lors d’éventuelles enquêtes en cours, « il vaudrait mieux qu’il démissionne, sinon, le gouvernement doit prendre une décision », a ajouté le vice-Premier ministre.

Un juge d’instruction français a émis mardi un mandat d’arrêt international contre Salameh après qu’il ne s’est pas présenté pour un interrogatoire en France sur des accusations de corruption.

Une équipe judiciaire européenne de France, d’Allemagne et du Luxembourg a mené une enquête de corruption sur une série de délits financiers qui auraient été commis par Salameh, ses associés et d’autres. Les allégations incluent l’enrichissement illicite et le blanchiment de 330 millions de dollars.

Salameh a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui et a insisté sur le fait que sa richesse provenait de son emploi précédent en tant que banquier d’affaires chez Merrill Lynch, de propriétés héritées et d’investissements. Dans une déclaration plus tôt cette semaine, il a accusé l’enquête et la procédure judiciaire françaises de « deux poids deux mesures » et de divulguer des informations confidentielles aux médias. Il a juré de faire appel du mandat d’arrêt.

Charbel Abu Samra, le juge libanais supervisant une affaire locale distincte contre Salameh, a déclaré jeudi que le bureau d’Interpol au Liban n’avait pas encore reçu le mandat d’arrêt. Une fois que ce sera fait, a-t-il dit, « le pouvoir judiciaire s’en occupera comme l’exigent la loi et la souveraineté ».

Au milieu de la double crise économique et politique du Liban, la nomination d’un nouveau chef de la banque centrale ne sera pas facile. Le pays n’a pas de chef d’État depuis que l’ancien président Michel Aoun a quitté ses fonctions en octobre, car les factions politiques n’ont pas été en mesure de s’entendre sur un remplaçant et le cabinet intérimaire a des pouvoirs limités.

Chami a déclaré qu’idéalement, un nouveau gouverneur serait nommé immédiatement si Salameh démissionnait ou était destitué. Mais si aucun consensus ne pouvait être atteint immédiatement sur un candidat, le premier vice-gouverneur de la banque centrale prendrait automatiquement la relève en tant que remplaçant temporaire, a-t-il ajouté.

Dans l’intervalle, les progrès sur les réformes nécessaires pour conclure un accord avec le FMI sont en grande partie au point mort, après que le Liban a conclu un accord préliminaire avec le prêteur international de dernier recours il y a plus d’un an.

Dans le même temps, la crise financière qui a débuté en 2019 s’est aggravée. Les citoyens ordinaires ont vu leurs économies s’effondrer alors que la valeur marchande de la monnaie a chuté de 1 500 livres pour un dollar avant la crise à environ 95 000 pour un dollar aujourd’hui.

Le manque de confiance dans le système bancaire a entraîné la croissance d’une économie chaotique basée sur les liquidités. Les taux de change fluctuants et multiples ont permis à certains acteurs riches et politiquement connectés de réaliser d’importants bénéfices grâce à l’arbitrage – estimés par la Banque mondiale dans un rapport publié cette semaine à au moins 2,5 milliards de dollars.

De nouveaux retards dans la mise en œuvre des réformes et la conclusion d’un accord avec le FMI exacerberont la crise, entraînant « plus de chômage, plus de migration » et une diminution des réserves financières, a déclaré Chami. Mais il a dit qu’il n’avait pas abandonné l’espoir d’une solution ou d’un accord avec le FMI.

« C’est une situation très dangereuse, mais elle n’est pas non plus extrêmement difficile à résoudre s’il y a une volonté politique », a-t-il déclaré.

Abby Sewell, l’Associated Press