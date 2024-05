Un haut responsable israélien fait de sombres prédictions sur la guerre alors que les combats font rage à Rafah, à Gaza.

TEL AVIV, Israël (AP) — La guerre entre Israël et le Hamas devrait durer jusqu’à la fin de l’année, a déclaré mercredi un haut responsable israélien, une sombre prédiction pour une guerre qui en est déjà à son huitième mois et qui a tué des dizaines de milliers de personnes, aggravant la situation d’Israël. l’isolement mondial et a amené la région à plusieurs reprises au bord de la une conflagration plus large.

Les propos du conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, ont été tenus comme Israël étend son offensive dans le sud de Gaza ville de Rafah, qui a été le théâtre d’intenses combats ces derniers jours qui ont fait des dizaines de morts, dont des Palestiniens déplacés. L’armée a déclaré que trois soldats israéliens avaient été tués mardi. Les médias israéliens ont rapporté qu’ils avaient été tués dans une explosion à l’intérieur d’un bâtiment.

Hanegbi a déclaré à la radio publique Kan qu’il « s’attendait à sept mois supplémentaires de combats » pour détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et du plus petit groupe militant du Jihad islamique.

« L’armée atteint ses objectifs mais elle a déclaré dès les premiers jours qu’elle présentait son plan au Cabinet que la guerre serait longue », a-t-il déclaré. « Ils ont désigné 2024 comme année de guerre. »

Les remarques de Hanegbi soulèvent des questions sur l’avenir de Gaza et quel genre de rôle Israël y jouera. Les États-Unis, déjà leur principal allié, ont exigé que le Premier ministre Benjamin Netanyahu décide d’une vision d’après-guerre pour le territoire palestinien et son ministre de la défense et un le principal partenaire gouvernemental a prévenu qu’il doit prendre des mesures pour garantir qu’Israël ne s’enlise pas indéfiniment à Gaza.

La guerre a déjà dévasté le paysage urbain de Gaza, déplacé la majeure partie de la population du territoire et déclenché une catastrophe humanitaire et une famine généralisée. Il a ouvert Israël au contrôle juridique international, avec les tribunaux mondiaux lui reprochent sa conduite en temps de guerrea suscité des désaccords avec la Maison Blanche et a incité trois nations européennes vont reconnaître un État palestinien contre la volonté d’Israël.

Israël déclare qu’il doit démanteler les derniers bataillons du Hamas à Rafah. Il a également déclaré qu’il chercherait à exercer un contrôle sécuritaire indéfini sur la bande de Gaza, même après la fin de la guerre.

Israël n’a pas encore atteint ses principaux objectifs, à savoir le démantèlement du Hamas et le retour des nombreux otages capturés. lors de l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre.

Au-delà de Rafah, les forces israéliennes combattaient toujours les militants dans certaines parties de Gaza dont l’armée prétendait avoir pris le contrôle il y a des mois – des signes potentiels d’une insurrection de faible niveau qui pourrait maintenir les troupes israéliennes engagées dans le territoire.

Les combats à Rafah ont provoqué le déplacement d’un million de personnes, selon les Nations Unies, et les Palestiniens ont signalé mercredi de violents combats dans différentes parties de la ville. La plupart des personnes qui se trouvaient à Rafah avaient déjà été déplacées d’ailleurs à Gaza.

Les habitants ont déclaré que des combats étaient en cours dans le centre-ville et à la périphérie de Tel al-Sultan, un quartier du nord-ouest où une frappe israélienne ce week-end a déclenché un incendie qui a ravagé un campement de personnes déplacées, tuant des dizaines de personnes. L’armée a déclaré qu’elle enquêtait sur la frappe et a déclaré que l’incendie pourrait avoir été provoqué par une explosion secondaire.

Une jetée flottante coûteuse construite par les États-Unis pour acheminer l’aide vers le territoire a été entre-temps mis hors service par le mauvais temps, ce qui représente un nouveau revers pour les efforts visant à apporter de la nourriture aux Palestiniens affamés. Les points de passage terrestres de Gaza sont désormais entièrement contrôlés par Israël.

Les Palestiniens de Rafah ont déclaré que des milliers de personnes continuaient de quitter la ville, se joignant à un exode massif à destination de camps de tentes surpeuplés et zones dévastées par les rounds précédents de combat. Beaucoup ont déjà été déplacés à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Saeed Abu Garad, père de cinq enfants vivant dans le centre-ville, a déclaré avoir vu des soldats et des chars israéliens à quelques centaines de mètres de chez lui. «Nous partons aujourd’hui. La situation est extrêmement dangereuse », a-t-il déclaré, ajoutant que ses voisins étaient déjà partis.

Ramadan al-Najjar, qui a fui vers Rafah depuis le nord de Gaza au début de la guerre et s’est réfugié à l’extérieur de Tel al-Sultan ces cinq derniers mois, a déclaré que les combats s’y étaient intensifiés ces derniers jours.

« Après de lourdes frappes aériennes, ils ont commencé à avancer et des chars sont désormais aux entrées des districts », a-t-il déclaré.

Dans la nuit et jusqu’à mardi, les bombardements et les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 37 personnes, la plupart réfugiées dans des tentes à l’extérieur de Rafah, selon des témoins et des responsables de la santé. Les frappes ont eu lieu dans la même zone que l’enfer du camp de tentes, qui a suscité une large indignation internationale.

L’armée israélienne a suggéré que l’incendie de dimanche dans le camp de tentes pourrait avoir été provoqué par des explosions secondaires, probablement provoquées par des armes de militants palestiniens. Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que les munitions utilisées – ciblant ce que l’armée a qualifié de position où se trouvaient deux militants de haut rang du Hamas – étaient trop petites pour être à l’origine de l’incendie.

La grève ou l’incendie qui a suivi pourrait également avoir enflammé du carburant, des bonbonnes de gaz de cuisine ou d’autres matériaux dans le camp. L’incendie a tué 45 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza. Netanyahu a déclaré que l’incendie était le résultat d’un « accident tragique ».

Les frappes de ces derniers jours ont touché des zones à l’ouest de Rafah, où l’armée n’avait pas ordonné aux civils d’évacuer. Les troupes terrestres et les chars israéliens opèrent dans l’est de Rafah, dans les quartiers centraux de la ville et le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte.

Les États-Unis et d’autres alliés d’Israël ont mis en garde contre une offensive à grande échelle à Rafah, l’administration Biden affirmant que cela franchirait une « ligne rouge » et refus de fournir des armes offensives pour une telle entreprise. Mardi, le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, n’a donné aucune indication selon laquelle l’administration considère qu’Israël franchit l’une des lignes rouges pour Rafah, affirmant que l’offensive est toujours d’une échelle « très différente » des attaques contre d’autres centres de population à Gaza.

La semaine dernière, la Cour internationale de Justice a ordonné Israël va mettre un terme à son offensive sur Rafah dans le cadre de l’affaire sud-africaine accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gazaune accusation qu’Israël nie avec véhémence.

Un Conseil de sécurité de l’ONU proposé résolution exigeant l’arrêt des combats à Rafah » a été distribué par l’Algérie mardi, avec l’intention de le soumettre éventuellement à un vote cette semaine. Les États-Unis ont opposé leur veto à plusieurs résolutions de cessez-le-feu à Gaza.

La guerre a commencé lorsque le Hamas et d’autres militants ont fait irruption dans le sud d’Israël lors d’une attaque surprise le 7 octobre, tuant quelque 1 200 civils et prenant environ 250 otages. Plus de 100 personnes ont été libérées au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël.

L’offensive israélienne en réponse à l’attaque a tué au moins 36 096 Palestiniens, selon Ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre combattants et civils dans son décompte. Israël affirme avoir tué 13 000 militants.

___

Shurafa a fait un reportage depuis Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, et Magdy, depuis le Caire.

___

Suivez la couverture de la guerre par AP sur https://apnews.com/hub/israel-hamas-war