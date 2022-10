Un haut responsable iranien met en garde contre les manifestations dans un contexte de troubles graves

Le président du parlement iranien a averti dimanche que les protestations contre la mort d’une jeune femme en garde à vue pourraient déstabiliser le pays et a exhorté les forces de sécurité à traiter durement ceux qui, selon lui, mettent en danger l’ordre public, alors que les troubles à l’échelle du pays entrent dans leur troisième semaine.

Des manifestations anti-gouvernementales dispersées ont semblé éclater à Téhéran et des affrontements avec les forces de sécurité dans d’autres villes, ont rapporté dimanche les médias sociaux, alors même que le gouvernement a décidé de bloquer, partiellement ou entièrement, la connectivité Internet en Iran.

Mohammad Bagher Qalibaf a déclaré aux législateurs que contrairement aux manifestations actuelles, qui, selon lui, visent à renverser le gouvernement, les manifestations précédentes d’enseignants et de retraités sur les salaires visaient des réformes, selon le site Web de l’organe législatif.

“Le point important des manifestations (passées) était qu’elles visaient à réformer et non à renverser” le système, a déclaré Qalibaf. « Je demande à tous ceux qui ont des (raisons de) protester de ne pas laisser leur protestation se transformer en déstabilisation et renversement » des institutions.

Des milliers d’Iraniens sont descendus dans la rue au cours des deux dernières semaines pour protester contre la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs iranienne dans la capitale, Téhéran, pour n’avoir prétendument pas adhéré à la tenue islamique stricte de l’Iran. code.

Les manifestants ont exprimé leur colère contre le traitement des femmes et la répression plus large dans la République islamique. Les manifestations à l’échelle nationale se sont rapidement transformées en appels au renversement de l’establishment clérical qui dirige l’Iran depuis sa révolution islamique de 1979.

La télévision d’État iranienne a rapporté qu’au moins 41 manifestants et policiers ont été tués depuis le début des manifestations le 17 septembre. Un décompte de l’Associated Press des déclarations officielles des autorités a fait au moins 14 morts, avec plus de 1 500 manifestants arrêtés.

Qalibaf, le président du Parlement, est un ancien commandant influent des paramilitaires des Gardiens de la révolution islamique. Avec le président et le chef du pouvoir judiciaire, il est l’un des trois hauts responsables qui s’occupent de toutes les questions importantes de la nation.

Les trois se rencontrent régulièrement et rencontrent parfois le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a le dernier mot sur toutes les questions d’État.

Qalibaf a déclaré qu’il pensait que bon nombre de ceux qui avaient participé aux récentes manifestations n’avaient aucune intention de chercher à renverser le gouvernement au début et a affirmé que des groupes d’opposition basés à l’étranger fomentaient des manifestations visant à démolir le système. Les autorités iraniennes n’ont pas présenté de preuves de leurs allégations d’implication étrangère dans les manifestations.

“Créer le chaos dans les rues affaiblira l’intégrité sociale, mettra en péril l’économie tout en augmentant la pression et les sanctions de l’ennemi”, a-t-il déclaré, faisant référence aux sanctions américaines paralysantes de longue date contre l’Iran.

Qalibaf a promis de “modifier les structures et les méthodes de la police des mœurs” pour éviter que ce qui est arrivé à Amini ne se reproduise. La jeune femme est décédée sous la garde de la police des mœurs. Sa famille a affirmé qu’elle avait été battue, tandis que les autorités affirment qu’elle est décédée d’une crise cardiaque.

Ses remarques sont intervenues après une réunion à huis clos du Parlement et un bref rassemblement de législateurs pour exprimer leur soutien à Khamenei et à la police, scandant “mort aux hypocrites”, une référence aux groupes d’opposition iraniens.

La déclaration de Qalibaf est considérée comme un appel aux Iraniens pour qu’ils cessent leurs manifestations tout en soutenant la police et l’appareil de sécurité.

Une femme fait clignoter un signe de victoire alors qu’elle se promène dans l’ancien bazar principal de Téhéran, en Iran, le samedi 1er octobre 2022. Des milliers d’Iraniens sont descendus dans la rue au cours des deux dernières semaines pour protester contre la mort de Mahsa Amini, un Une femme de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs de la capitale Téhéran pour avoir prétendument porté trop lâche son voile islamique obligatoire. (AP Photo/Vahid Salemi)

Pendant ce temps, le quotidien radical Kayhan a déclaré dimanche que des manifestants armés de couteaux avaient attaqué samedi le bâtiment du journal et brisé des fenêtres avec des pierres. Il a déclaré qu’ils étaient partis lorsque des membres de la Garde ont été déployés sur le site.

Samedi, les manifestations se sont poursuivies sur le campus de l’Université de Téhéran et dans les quartiers voisins et des témoins ont déclaré avoir vu de nombreuses jeunes filles agiter leur foulard au-dessus de leur tête dans un geste de défi. Les médias sociaux ont diffusé des vidéos montrant prétendument des manifestations similaires dans les universités de Mashhad et de Shiraz, mais l’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante leur authenticité.

Une manifestante près de l’université de Téhéran, Fatemeh, 19 ans, qui n’a donné que son prénom par peur des répercussions, a déclaré qu’elle avait rejoint la manifestation “pour mettre fin à ce comportement de la police contre les jeunes, en particulier les filles”.

Abdolali, un enseignant de 63 ans qui a également refusé de donner son nom de famille, a déclaré avoir reçu deux balles dans le pied tirées par la police. Il a déclaré : « Je suis ici pour accompagner et soutenir ma fille. J’ai participé une fois à la révolution islamique de 1979 qui promettait justice et liberté ; il est temps de les matérialiser.

Les manifestations ont repris dimanche dans plusieurs villes, dont Mashhad, selon les médias sociaux, et l’Université industrielle Sharif de Téhéran, selon l’agence de presse semi-officielle Tasnim. Des témoins ont déclaré que la sécurité était renforcée dans les zones proches de l’université de Téhéran et de ses quartiers du centre-ville, car des centaines de policiers anti-émeute et en civil avec leurs voitures et leurs motos étaient stationnés aux carrefours et sur les places. L’AP n’a pas pu vérifier immédiatement l’authenticité des rapports.

Dimanche également, les médias ont signalé la mort d’un autre membre des Gardiens de la révolution dans la ville de Zahedan, dans le sud-est du pays. Cela a porté à cinq le nombre de membres de l’IRG tués lors d’une attaque contre un poste de police par des hommes armés qui, selon les médias officiels, a fait 19 morts.

Il n’était pas clair si l’attaque, qui, selon les autorités iraniennes, avait été menée par des séparatistes, était liée aux manifestations anti-gouvernementales.

Les médias locaux ont déclaré qu’un policier était également décédé dans la ville kurde de Marivan, à la suite de blessures lors d’affrontements avec des manifestants. Les manifestations ont attiré des partisans de divers groupes ethniques, y compris des mouvements d’opposition kurdes dans le nord-ouest de l’Iran qui opèrent le long de la frontière avec l’Irak voisin. Amini, 22 ans, était un Kurde iranien et les manifestations ont d’abord éclaté dans les régions kurdes.