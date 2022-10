Un haut responsable iranien est le premier à critiquer publiquement la répression du régime contre le hijab | Nouvelles du monde

Un haut responsable iranien a mis en doute l’application excessive par l’État des lois sur le hijab obligatoire du pays – à la suite du décès de Mahsa Amini en détention.

Ali Larijani, 65 ans, conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei et ancien président du parlement, a averti dans une interview au quotidien iranien Ettela’at qu’une “réponse rigide” aux protestations généralisées qui ont suivi sa mort “n’est pas le remède”. “.

Le jeune de 22 ans décédé alors qu’il était sous la garde de L’Iranla police des mœurs le mois dernier après avoir été détenu pour des violations présumées du code vestimentaire strict du pays.

M. Larijani est la première personnalité politique de haut rang à appeler publiquement à repenser la répression du gouvernement contre les femmes et les filles qui ne respectent pas le code vestimentaire islamique.

En rupture apparente avec la ligne intransigeante affichée par le régime, il a déclaré dans l’interview : “Le hijab a une solution culturelle, il n’a pas besoin de décrets et de référendums.

“J’apprécie les services de la police et du Basij [parliamentary militia]mais ce fardeau d’encourager le hijab ne devrait pas leur être confié.

“Ne doutez pas que lorsqu’un phénomène culturel se généralise, une réponse rigide à celui-ci n’est pas le remède.

“Les gens et les jeunes qui descendent dans la rue sont nos propres enfants. Dans une famille, si un enfant commet un crime, alors on essaie de le guider vers le droit chemin, la société a besoin de plus de tolérance.”

Il a noté que pendant la période du dernier règne du Shah avant la révolution iranienne de 1979, le port du hijab n’était pas encouragé par l’État mais que de nombreuses femmes le portaient volontairement.

M. Larijani a poursuivi : « Le gouvernement islamique signifie que les gens gèrent leurs propres affaires. Il en va de même en termes de justice sociale. Si les affaires sont gérées par le peuple, ses talents s’épanouiront.

Il a ajouté: “Le problème est que si dans une société, les jeunes n’appliquent pas correctement l’une des règles de la charia d’un point de vue intellectuel et social, ce n’est pas faux à 100%”.

Mme Amini, une Kurde iranienne, a été arrêtée à Téhéran le 13 septembre pour port de “tenue inappropriée” et est décédée trois jours plus tard.

Le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’elle n’a pas été maltraitée, mais sa famille dit que son corps a montré ecchymoses et autres signes de coups.

Sa mort a conduit les jeunes femmes à se couper les cheveux et à arracher et agiter leur foulard avec défi, menant des manifestations qui se sont rapidement propagées dans tout le pays – et à d’autres villes du monde, dont Londres.

Les manifestations, qui ont appelé au renversement du régime iranien, ont été accueillies par une dure répression gouvernementale, notamment des passages à tabac, des arrestations et l’assassinat de manifestants.

Des groupes de défense des droits de l’homme affirment qu’au moins 201 personnes ont été tuées en Iran, ainsi que des centaines de blessés et des milliers arrêtés par les forces de sécurité.

Au moins 20 membres des forces de sécurité auraient été tués.

