Un haut responsable frontalier assiégé démissionne sous la pression

Le commissaire des douanes et de la protection des frontières a présenté sa démission samedi après une impasse d’une journée avec son patron, le secrétaire à la Sécurité intérieure, qui quelques jours plus tôt avait exigé qu’il démissionne ou soit renvoyé.

La Maison Blanche a publié samedi soir une brève déclaration reconnaissant que le président Biden avait accepté la démission du commissaire, Chris Magnus, moins d’un an après l’avoir nommé à la tête de l’un des plus grands organismes d’application de la loi au monde. En tant que commissaire, M. Magnus a supervisé les frontières internationales des États-Unis, un rôle qui englobait la gestion des frontières ainsi que les douanes et le commerce.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro N. Mayorkas, n’a pas expliqué publiquement pourquoi il avait insisté pour que M. Magnus démissionne de manière si urgente, et il n’y a eu aucune allégation d’acte répréhensible.

L’administration Biden a été confrontée à des franchissements de frontières illégaux sans précédent et s’est débattue en interne pour savoir comment relever le défi, qui, à l’approche des élections de mi-mandat, était considérée comme une vulnérabilité politique sans solution rapide.