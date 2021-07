Un haut responsable du vaccin du Tennessee a reçu des critiques élogieuses avant d’être licencié

Fiscus a été licenciée de son rôle lundi dans un mouvement qu’elle pense être politiquement motivé.

La volte-face de l’État sur la vaccination des adolescents intervient alors que le taux d’infection au COVID-19 a triplé.

Des collègues de l’American Academy of Pediatrics se sont prononcés cette semaine en faveur de Fiscus.

Le même haut responsable de la santé du Tennessee qui a appelé la semaine dernière au limogeage du chef de la vaccination de l’État, le Dr Michelle Fiscus, a précédemment approuvé des années d’évaluations élogieuses des performances de Fiscus, selon de nouveaux records.

Le médecin-chef du ministère de la Santé du Tennessee, le Dr Tim Jones, a envoyé vendredi une note de service à la commissaire, le Dr Lisa M. Piercey, recommandant le licenciement de Fiscus, selon un document publié jeudi par le ministère de la Santé de l’État.

Dans ce document, Jones a écrit que Fiscus devrait être licenciée en raison d’un « échec à maintenir de bonnes relations de travail avec les membres de son équipe, son manque de leadership efficace, son manque de gestion appropriée et son refus de consulter ses supérieurs et d’autres parties prenantes internes ».

Fiscus nie les allégations de comportement inapproprié. Son mari a déclaré jeudi qu’elle n’était pas au courant avant que le ministère ne rende le document public.

« Nous n’allons pas rester les bras croisés et permettre que ces mensonges soient présentés alors qu’elle n’a eu aucune chance de répondre », a déclaré jeudi le mari de Fiscus, Brad Fiscus.

Dans les évaluations de performance de la période d’examen 2019-2020, ses patrons ont déclaré qu’elle avait « été attentive à son équipe », « dépassé les attentes en matière de gestion » des programmes et fait un « travail remarquable ».

« Le Dr Fiscus est un défenseur de confiance et fiable pour promouvoir la vaccination dans le Tennessee », a écrit son manager John Dunn. « Le Dr Fiscus a été un leader solide pour l’équipe VPD et a fait partie intégrante de la réponse à la pandémie de COVID. Son leadership et ses efforts dans de multiples domaines ont été essentiels. »

Jones a approuvé le processus d’examen le 18 février 2020, le 7 juillet 2020 et le 12 octobre 2020, selon les dossiers.

Le licenciement est intervenu après une flambée avec les législateurs

Fiscus a été licenciée de son rôle lundi dans un mouvement qu’elle pense être politiquement motivé. Elle travaillait avec l’équipe de vaccination depuis 2016.

Elle a dit qu’elle pensait qu’elle était devenue un bouc émissaire et qu’elle avait été licenciée pour apaiser les législateurs de l’État en colère contre les efforts du département pour vacciner les adolescents contre le coronavirus.

L’agence d’État a annulé les efforts de sensibilisation à la vaccination ciblant les adolescents depuis juin. La vaccination des adolescents contre toutes les maladies a été interrompue sous la pression des législateurs de l’État républicain, ont montré des rapports cette semaine.

Le département de la santé a publié trois documents répondant aux demandes d’enregistrement des médias, y compris le mémo de Jones, mais n’incluait aucune évaluation des performances. Michelle Fiscus a remis les documents au Tennessean après avoir été licenciée.

Les rapports sur les performances de Fiscus pour les périodes d’examen 2016-2017 et 2017-2018 sont également positifs sur son travail de leadership et de sensibilisation.

Le directeur de l’époque, le Dr Morgan McDonald, a salué le travail de Fiscus sur la création d’opportunités pour son équipe et un « leadership cohérent », tout en la qualifiant d' »excellent directeur ».

Fiscus n’a pas pu trouver une copie de son examen 2018-2019 et a demandé une copie au ministère, a déclaré jeudi Brad Fiscus.

L’accent sur Michelle Fiscus, qui avait jusqu’alors largement fonctionné en arrière-plan du département de la santé de l’État, s’est intensifié à la mi-juin lorsque les législateurs se sont mis en colère contre une lettre que Fiscus a envoyée aux prestataires médicaux qui administrent les vaccins.

La lettre de mai répondait aux questions des fournisseurs de vaccins concernant la «doctrine des mineurs matures» de l’État, un mécanisme juridique par lequel ils sont autorisés à vacciner certains mineurs de plus de 14 ans sans le consentement de leurs parents.

Fiscus a déclaré que la langue de la lettre lui avait été fournie par l’avocat du département de la santé, qui a déclaré à l’époque qu’elle avait été « bénie par le bureau du gouverneur ».

Plus tard, les législateurs ont exprimé leur inquiétude que la lettre encourageait indûment les adolescents à se faire vacciner sans le consentement des parents.

Le ministère a formulé les mesures prises pour cesser de cibler les mineurs avec la vaccination à la suite d’une évaluation temporaire pour s’assurer qu’elle vise directement les parents.

« Il n’y a eu aucune interruption du programme de vaccination des enfants ou de l’accès au vaccin COVID-19 alors que le département a évalué les efforts de marketing annuels destinés aux parents », a déclaré Piercey dans un communiqué par e-mail jeudi. « Le ministère de la Santé du Tennessee soutient non seulement vaccins, mais continue de fournir des informations précieuses et un accès aux parents qui souhaitent faire vacciner leurs enfants.

Sensibilisation indiquée dans la description de poste

Lorsque Fiscus a reçu une augmentation de 10% en 2019, un document déposé auprès de l’État indique que son rôle est d’être le « représentant du département auprès de la législature » sur le programme de vaccination de l’État et de travailler avec des agences extérieures comme les Centers for Disease Control et La prévention.

Les évaluations des performances de Fiscus énumèrent des objectifs spécifiques vers lesquels elle doit travailler, qui comprenait l’année dernière un mandat de « promouvoir l’importance des vaccinations pour la santé publique » et de « représenter le programme de vaccination du Tennessee auprès des partenaires et parties prenantes externes ».

Elle a reçu une note globale de « exceptionnel » dans l’ensemble de l’examen combiné sans aucune évaluation inférieure à « avancée ».

La lettre de Jones citait un rapport que Dunn avait entendu des plaintes « de traitement irrespectueux et de gestion inefficace » qui tentaient tous deux de négocier avec Fiscus.

Il a contesté l’explication de Fiscus de la source de l’information dans la lettre de mai, affirmant qu’elle n’avait pas été correctement gérée par la direction et le conseiller juridique du ministère.

« Ces exemples démontrent clairement que la performance du Dr Fiscus dans ce rôle a conduit à des relations tendues avec les parties prenantes internes et externes à plusieurs niveaux, et à un lieu de travail inefficace et non cohérent. Son leadership et sa gestion de son équipe ne favorisent pas la culture ou l’environnement attendu au ministère de la Santé du Tennessee », a écrit Jones.

La note affirme également que Michelle Fiscus a créé de manière inappropriée une organisation à but non lucratif pour laquelle elle a demandé un financement pour soutenir les programmes de vaccination. Brad Fiscus a indiqué que sa femme n’avait elle-même reçu aucun argent du programme et l’avait mis en place conformément aux directives du CDC « dans le cadre de son travail ».

« Une partie de la subvention du CDC qu’ils reçoivent est d’engager des coalitions de vaccins dans leurs États ou de créer une coalition de vaccins s’il n’y en a pas dans le seul but de sensibiliser aux vaccins, de dissiper les informations erronées sur l’efficacité ou les méfaits de vaccins, et ainsi de suite », a-t-il déclaré.

Des collègues se mobilisent pour soutenir

Le licenciement de Fiscus et la volte-face de l’État sur la vaccination des jeunes ont attiré l’attention nationale en même temps que les taux d’infection au COVID-19 du Tennessee ont triplé en quelques semaines.

Des collègues de l’American Academy of Pediatrics se sont prononcés cette semaine en faveur de Fiscus, membre du conseil d’administration de l’organisation, dans un communiqué notant qu’elle fait « un travail vital ».

« Les pédiatres responsables de la santé publique sont des experts médicaux auxquels les communautés qu’ils servent font confiance. Le licenciement du Dr Fiscus est l’exemple le plus récent d’une tendance inquiétante à politiser l’expertise en santé publique », a écrit le président de l’organisation, le Dr Lee Savio Beers. « Des actions comme celle-ci ne font qu’augmenter la probabilité que nous assistions à d’autres épidémies de ces maladies. alors même que nous continuons à lutter contre le COVID-19. »

Contactez la journaliste Mariah Timms à mtimms@tennessean.com ou au 615-259-8344 et sur Twitter @MariahTimms.