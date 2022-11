Un haut responsable du Premier ministre britannique démissionne au milieu d’allégations d’intimidation

Après cela, un haut fonctionnaire a allégué que Williamson les avait soumis à des brimades soutenues, disant à l’individu de “se trancher la gorge” à une occasion et de “sauter par la fenêtre” à une autre.

Dans sa lettre de démission, Williamson a déclaré qu’il s’était excusé pour les SMS et coopérait à une enquête sur cette conduite. Mais il a rejeté les suggestions selon lesquelles le deuxième incident impliquait de l’intimidation.

“Je réfute la caractérisation de ces affirmations, mais je reconnais qu’elles deviennent une distraction pour le bon travail que ce gouvernement fait pour le peuple britannique”, a écrit Williamson. “J’ai donc décidé de me retirer du gouvernement afin de pouvoir me conformer pleinement au processus de plainte en cours et d’effacer mon nom de tout acte répréhensible.”