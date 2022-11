Un haut responsable du Premier ministre britannique démissionne au milieu d’allégations d’intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un haut responsable du gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak a annoncé sa démission mardi soir après de nombreuses allégations selon lesquelles il aurait intimidé ses collègues.

Gavin Williamson a annoncé sa démission dans une lettre publiée sur Twitter, quatre jours après que le Times de Londres a publié des SMS chargés de jurons qu’il a envoyés à un autre député.

Après cela, un haut fonctionnaire a allégué que Williamson les avait soumis à des brimades soutenues, leur disant de “se trancher la gorge” à une occasion et de “sauter par la fenêtre” à une autre.

Dans sa lettre de démission, Williamson a déclaré qu’il s’était excusé pour les SMS et coopérait à une enquête sur cette conduite. Mais il a rejeté les suggestions selon lesquelles le deuxième incident impliquait de l’intimidation.

“Je réfute la caractérisation de ces affirmations, mais je reconnais qu’elles deviennent une distraction pour le bon travail que ce gouvernement fait pour le peuple britannique”, a écrit Williamson. “J’ai donc décidé de me retirer du gouvernement afin de pouvoir me conformer pleinement au processus de plainte en cours et d’effacer mon nom de tout acte répréhensible.”

La démission de Williamson intervient au milieu des critiques selon lesquelles Sunak n’a pas tenu sa promesse de faire de l’intégrité un objectif central de son gouvernement. Les chefs de l’opposition ont également appelé à la démission de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, que Sunak a reconduit six jours seulement après sa démission pour avoir enfreint les règles de conduite ministérielle.

Sunak a pris ses fonctions il y a deux semaines après que son prédécesseur, Liz Truss, ait été contraint de démissionner après que ses propositions budgétaires aient déclenché des turbulences économiques. Truss a été Premier ministre pendant seulement six semaines après avoir remplacé Boris Johnson, qui a démissionné après une série de scandales allant de partis illégaux pendant les fermetures pandémiques à des allégations d’utilisation abusive de dons politiques.

De nombreux observateurs ont été surpris lorsque Sunak a nommé Williamson à un poste dans son gouvernement parce qu’il a été expulsé à deux reprises de postes antérieurs au Cabinet. Williamson a démissionné de son poste de secrétaire à la Défense en 2019 après une fuite d’informations confidentielles du Conseil de sécurité nationale. Il a perdu son emploi de secrétaire à l’éducation en 2021 après que les examens standardisés ont été interrompus en raison de la pandémie.

Sunak a remercié Williamson pour son “soutien indéfectible” alors qu’il acceptait la démission.

“Je soutiens votre décision de prendre du recul et je comprends pourquoi vous l’avez prise”, a déclaré le Premier ministre dans une lettre à Williamson.