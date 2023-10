Un haut responsable du Pentagone a « exécuté » des chiens de combat – procureurs — RT World News

L’agent d’information Frederick Douglass Moorefield Jr. aurait administré des stéroïdes à ses pitbulls et les aurait entraînés à tuer.

Un officier supérieur du Pentagone a été accusé d’avoir participé à un ring de combat de chiens après que la police a perquisitionné son domicile et trouvé des stéroïdes vétérinaires, des tapis tachés de sang et un appareil électrique rudimentaire utilisé pour exécuter les animaux qui ont perdu les combats. Cinq chiens auraient été enlevés à son domicile.

Frederick Douglass Moorefield Jr. et un complice présumé ont été arrêtés le mois dernier et accusés d’avoir favorisé et favorisé une entreprise de combat d’animaux, selon un communiqué de presse publié lundi par le ministère américain de la Justice. Ils ont été libérés en attendant leur procès jeudi.

Selon le communiqué de presse, Moorefield et son coaccusé ont utilisé une application de messagerie cryptée pour communiquer avec d’autres dresseurs de combats de chiens, coordonner des combats et discuter de la manière de cacher leurs activités aux forces de l’ordre. Moorefield a utilisé le nom « chenils Geehad » pour identifier son opération de combat de chiens, tandis que son complice, nommé Mario Damon Flythe, appelait son opération « Chiens tranchants comme des rasoirs. »















Les forces de l’ordre ont perquisitionné les résidences de Moorefield et Flythe début septembre, récupérant un total de 12 chiens. Cinq « chiens de type pitbull » ont été enlevés de la propriété de Moorefield, a rapporté lundi le Washington Post, citant un affidavit du FBI déposé à l’appui de l’acte d’accusation.

Une perquisition dans la résidence de Moorefield a également été découverte « des stéroïdes vétérinaires, des programmes d’entraînement, un tapis qui semblait taché de sang », et « un dispositif composé d’une prise électrique et de câbles volants… utilisé pour exécuter les chiens qui perdent les combats aériens », » a déclaré le ministère de la Justice.

Avant son arrestation, Moorefield travaillait comme directeur adjoint de l’information pour le commandement, le contrôle et les communications pour le directeur de l’information du secrétaire à la Défense. Selon le site Internet du Pentagone, son poste a depuis été occupé par Kevin Mulvihill dans un « agissant » rôle.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré au Washington Post que Moorefield était « n’est plus au travail » mais il n’a pas précisé s’il avait été suspendu, licencié ou poussé à se retirer.

Le FBI enquêtait sur le réseau de combats de chiens depuis plusieurs années et neuf membres ont été arrêtés et inculpés l’année dernière, selon l’affidavit cité par le Post. Huit des personnes inculpées ont plaidé coupables et ont coopéré à l’enquête, fournissant des informations montrant l’implication de Moorefield dans des combats de chiens depuis au moins 2002.

Les autorités locales du Maryland recevaient depuis des années des plaintes concernant Moorefield et Flythe. Les agents de contrôle des animaux ont été alertés en 2018 lorsque deux chiens morts ont été retrouvés dans un sac en plastique près du domicile de Moorefield avec un courrier adressé à l’ancien responsable du Pentagone.