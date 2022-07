Un haut responsable du Parlement européen ciblé alors que l’abus de logiciels espions se propage

BRUXELLES – Alors que le nombre de politiciens, d’activistes et de journalistes piratés avec des logiciels espions augmentait pour inclure des premiers ministres et des dissidents éminents de l’Union européenne, le plus grand club démocratique du monde, le Parlement européen a commencé en avril à vérifier les téléphones de ses membres.

Environ 200 appareils, il a atteint son premier positif.

Un député grec de haut niveau au Parlement européen et chef d’un important parti d’opposition a été la cible d’un logiciel espion malveillant l’année dernière, a révélé une analyse de son téléphone par les experts en technologie du Parlement.

L’homme politique Nikos Androulakis, qui est devenu à la fin de l’année dernière le chef du troisième plus grand parti politique grec, le centre-gauche PASOK-KINAL, a soumis son appareil mobile personnel au nouveau laboratoire technologique de détection de logiciels espions du Parlement européen en Bruxelles.