Un haut responsable des frontières dit qu’on lui a demandé de démissionner

WASHINGTON – Le commissaire aux douanes et à la protection des frontières a déclaré vendredi qu’on lui avait demandé de démissionner mais qu’il refusait de le faire, dans ce qui semble être la première tentative de remaniement de l’administration Biden après les élections de mi-mandat.

Le commissaire, Chris Magnus, qui supervise une grande partie de la politique douanière et commerciale et des frontières du pays, a déclaré qu’Alejandro N. Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure, et le secrétaire adjoint du département lui avaient demandé de démissionner ou d’être le premier candidat politique à être nommé. limogé par le président Biden. M. Magnus est en poste depuis moins d’un an.

Vendredi, dans un message aux employés des douanes et de la protection des frontières, M. Magnus a écrit : « Je n’ai pas l’intention de démissionner en tant que commissaire du CBP », selon une copie de la lettre partagée avec le New York Times.

M. Magnus, 62 ans, prévoit d’aller travailler lundi, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le département avait déjà coupé son accès à son compte Twitter.