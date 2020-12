Tard le 3 novembre, les agents électoraux du comté de Fulton, en Géorgie, ont appris qu’ils seraient autorisés à rentrer chez eux pour la nuit. Ils ont donc emballé des bulletins de vote sans nombre dans des valises et se sont préparés à enfermer pour la soirée.

Lorsqu’ils ont appris qu’ils ne pouvaient pas encore partir, ils ont tiré les valises et ont recommencé à compter les bulletins de vote.

Cette scène singulière – des travailleurs sortant des valises de votes – a ensuite été éditée de manière sélective et partagée par les alliés du président Trump comme une théorie du complot selon laquelle les travailleurs électoraux avaient traîné des bulletins de vote frauduleux sous le couvert de la nuit. Selon la théorie, ces valises ont aidé à faire basculer les votes du collège électoral de Géorgie en faveur du président élu Joseph R. Biden Jr.

Mais lundi, le secrétaire d’État géorgien a consacré une partie d’une conférence de presse matinale à démystifier ce mensonge et bien d’autres, dans ce qu’on a appelé «lundi de désinformation». Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du vote en Géorgie et républicain, a déclaré lors de la conférence de presse que regarder l’intégralité des images de surveillance du jour du scrutin montrait que les travailleurs avaient d’abord emballé les valises avec des bulletins de vote valides et non comptés, puis déballé ces mêmes bulletins. Ils n’avaient pas sorti de valises pleines de faux bulletins de vote, a-t-il déclaré.