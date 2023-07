Un haut responsable défend la politique anti-LGBTQ de Budapest

Un responsable du ministère des Affaires étrangères a fustigé les ambassadeurs occidentaux qui ont signé un appel conjoint au gouvernement hongrois pour qu’il abroge les lois sur la propagande LGBTQ

Un haut responsable du ministère hongrois des Affaires étrangères a fustigé les ambassades étrangères à Budapest pour ingérence dans les affaires intérieures du pays – après que les ambassadeurs d’Allemagne, des États-Unis et de 36 autres pays ont signé une déclaration conjointe appelant le gouvernement de Viktor Orban à abroger les lois anti-LGBTQ.

Avant un événement LGBTQ Pride à Budapest samedi, Tamas Menczer, secrétaire d’État chargé des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères et du Commerce, a publié une réponse en dix points aux ambassadeurs occidentaux, s’engageant à protéger les enfants hongrois de la propagande LGBTQ « même s’ils nous mettent la pression et nous attaquent. »

Menczer a poursuivi en disant qu’au lieu de s’inquiéter des lois LGBTQ en Hongrie, des pays comme la France, la Suède, les Pays-Bas, la Slovaquie, l’Allemagne et les États-Unis devraient résoudre leurs propres problèmes, tels que les émeutes de migrants, la criminalité croissante, la drogue et les problèmes douteux. élections.

« Je pourrais continuer encore et encore avec les pays de tous les ambassadeurs signataires », a écrit le député, ajoutant que les ambassadeurs étrangers « Il n’y a pas de gouverneurs ici, et la Hongrie n’est pas une colonie. »

« Je suis étonné que, malgré les graves problèmes de démocratie mentionnés ci-dessus dans leur pays, ils s’occupent des affaires intérieures d’un autre pays », dit Menczer.

Le fonctionnaire a ajouté que « un tel comportement est complètement étranger à la politique étrangère hongroise » et a souligné que les ambassadeurs hongrois « Traitez toujours le pays hôte avec respect et ne commentez jamais les affaires intérieures. »

La loi de propagande anti-LGBTQ de Viktor Orban de 2021 a fait l’objet d’un débat houleux dans l’UE, la Commission européenne, le Parlement européen et plus d’une douzaine d’États de l’UE déposant une plainte conjointe contre la Hongrie, arguant que la loi viole les droits des personnes LGBTQ et porte atteinte à la liberté d’expression.

Le gouvernement d’Orban insiste sur le fait que la loi vise uniquement à protéger les enfants et ne cible pas la communauté LGBTQ.

La loi sur la protection des enfants, qui a été conçue à l’origine pour lutter contre la pédophilie et protéger le bien-être des enfants, interdit l’affichage de contenu décrivant ou promouvant l’homosexualité et le changement de sexe auprès des personnes de moins de 18 ans.