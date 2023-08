Un haut responsable de l’UE nommera le ministre néerlandais des Affaires étrangères au poste de tsar du climat

La plus haute responsable de l’UE a annoncé mardi qu’elle nommerait le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas au poste de commissaire chargé de l’action climatique pour combler le vide laissé par le départ de Frans Timmermans, qui a démissionné la semaine dernière pour se présenter aux élections générales néerlandaises.

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a interviewé Wopke Hoekstra, désigné par le gouvernement néerlandais comme son candidat préféré pour remplacer Timmermans.

Après leur entretien, elle a déclaré qu’il « a fait preuve d’une forte motivation pour ce poste et d’un grand engagement envers l’Union européenne. Il possède également une expérience professionnelle pertinente pour ce poste ».

L’UE VEUT UNE POUSSÉE « AUDACIEUX » POUR ADMETTRE DE NOUVEAUX MEMBRES D’ICI 2030

Timmermans, qui était en charge de l’initiative climatique du Green Deal européen, a démissionné pour diriger un bloc de centre-gauche lors des élections générales de novembre aux Pays-Bas.

La coalition au pouvoir du Premier ministre néerlandais Mark Rutte a proposé Hoekstra comme remplaçant. Sa nomination doit maintenant être formellement approuvée par le Parlement européen et le Conseil européen des États membres.

Von der Leyen a déclaré que Hoekstra travaillerait sous la direction de Maros Sefcovic, le nouveau chef du climat de l’UE qui a succédé en tant que vice-président exécutif du Green Deal en plus de ses autres fonctions.

LA CHEF DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, URSULA VON DER LEYEN, ASSURE L’AIDE À LA SLOVÉNIE AFFRIÉE PAR LES INONDATIONS LORS DE SA VISITE

Il reste à voir comment les autres pays et législateurs de l’UE accueilleront sa candidature. Hoekstra a bouleversé les pays du sud de l’Europe en 2020 avec des commentaires sur leur capacité à financer une réponse médicale à la pandémie de COVID-19. Le Premier ministre portugais Antonio Costa avait alors qualifié ces propos de « répugnants ».

Le fait que Hoekstra soit également affilié au Parti populaire européen chrétien-démocrate de centre-droit, et non aux socialistes de centre-gauche comme Timmermans, pourrait également créer une controverse.

« Désigner un candidat du PPE pour succéder à un social-démocrate est extrêmement antisportif de la part du Premier ministre néerlandais Mark Rutte », a déclaré le groupe La Gauche dans un communiqué. « Pour résister aux tentatives des conservateurs et de l’extrême droite de diluer la politique climatique, il faut un fervent partisan du Green Deal européen, et non un représentant de la coalition de réaction. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Von der Leyen a ajouté que Hoekstra, qui a peu d’expérience dans le portefeuille du climat, a insisté lors de leur entretien sur son engagement « à poursuivre une politique climatique ambitieuse et à maintenir un équilibre social dans tous les efforts communs nécessaires sur la voie de la neutralité climatique ».