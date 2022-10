Un haut responsable de l’ONU dénonce le piétinement mondial des droits des femmes

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES — Le piétinement des droits des femmes et la « misogynie profondément enracinée » sont liés à bien des égards aux défis mondiaux d’aujourd’hui, de la prolifération des conflits aux atteintes croissantes aux droits de l’homme, a déclaré jeudi le secrétaire général adjoint de l’ONU. Amina Mohammed a déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité que “malgré des décennies de preuves que l’égalité des sexes offre une voie vers une paix durable et la prévention des conflits, nous allons dans la direction opposée”.

“Nous ne pouvons pas séparer l’état périlleux de la paix dans notre monde des effets destructeurs du patriarcat et du silence des voix des femmes”, a-t-elle déclaré.

Mohammed a exhorté les nations du monde à dénoncer “la misogynie telle qu’elle se manifeste dans les abus et la discrimination auxquels les femmes sont confrontées dans la rue, à la maison, au travail et en ligne”. Ils doivent remettre en question « les structures et les normes sociales, politiques et économiques qui les soutiennent », a-t-elle déclaré.

Le Conseil de sécurité évaluait l’état d’une résolution qu’il avait adoptée le 31 octobre 2000, exigeant une participation égale des femmes aux négociations de paix, un objectif qui reste aussi lointain que l’égalité des sexes.

Mohammed a déclaré qu’entre 1995 et 2019, le pourcentage d’accords de paix contenant des dispositions sur l’égalité des sexes est passé de 14% à 22%. Mais, a-t-elle dit, les femmes « ne constituaient en moyenne que 13 % des négociateurs, 6 % des médiateurs et 6 % des signataires dans les grands processus de paix ». Elle a dit que 70% des processus de paix n’incluaient aucune femme.

« La participation des femmes aux processus de paix et leur influence sur les décisions qui affectent leur vie continuent d’être à la traîne, créant un véritable obstacle à une paix inclusive, durable et durable », a-t-elle déclaré.

Mohammed a déclaré que l’ONU aidait à faire pression pour la participation des femmes au rétablissement de la paix, soulignant un objectif de 40% de femmes dans les délégations aux pourparlers de paix au Soudan et une augmentation du nombre de femmes dans un comité de suivi de l’accord de paix de 2015 au Mali de 3% à 38%.

« Nous devons nous appuyer sur ces exemples », a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin d’une parité totale entre les sexes – y compris par le biais de quotas spéciaux pour accélérer l’inclusion des femmes – dans l’observation des élections, la réforme du secteur de la sécurité, le désarmement, la démobilisation et les systèmes judiciaires”.

La directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Bahous, dont l’agence promeut l’égalité des sexes, a déclaré au conseil qu'”un renversement des gains générationnels en matière de droits des femmes est en train de se produire face aux menaces croissantes à la sécurité”.

“Les conflits violents, les déplacements, les répercussions de la pandémie mondiale et l’urgence climatique croissante exigent tous leur prix le plus élevé des femmes et des filles”, a déclaré Bahous.

Elle a cité les femmes défenseurs des droits humains du monde entier, de l’Iran et de la région éthiopienne du Tigré, ravagée par les conflits, à l’Ukraine et à l’Afghanistan, qui risquent leur vie chaque jour « au nom de la paix et des droits humains et pour le bien de leurs communautés et de notre planète ».

Bahous a cité la défenseuse indigène colombienne des droits humains Daniela Soto, qui a survécu à deux blessures par balle en mai, et Siti Alnfor Ahmed Bakr, une infirmière et militante soudanaise tuée par les forces de sécurité en novembre dernier.

Elle a également félicité les femmes défenseurs des droits humains en Afghanistan qui continuent de manifester pour leurs droits contre la répression des talibans contre les femmes et les filles malgré le harcèlement, la détention et la torture.

Bahous a demandé un financement adéquat pour les femmes, la paix et la sécurité.

« Le financement des organisations de femmes dans les pays touchés par les conflits, où il est le plus nécessaire, est passé de 181 millions de dollars en 2019 à 150 millions de dollars en 2020 », a-t-elle déclaré.

Cette année en Afghanistan, a-t-elle dit, 77 % des organisations féminines de la société civile n’ont reçu aucun financement et ne gèrent plus de programmes. Au Myanmar, environ la moitié des groupes de femmes ont dû fermer après le coup d’État militaire du 1er février 2021, a-t-elle déclaré.