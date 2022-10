Un haut responsable de l’OMS en Syrie fait l’objet d’une enquête – AP – News 24

Le Dr Akjemal Magtymova est accusé de corruption, ont déclaré des membres du personnel à l’agence

Le chef du bureau de l’Organisation mondiale de la santé en Syrie, le Dr Akjemal Magtymova, est confronté “l’une des plus grosses sondes internes” dans l’histoire de l’organisme de santé des Nations Unies, alors que le ressortissant turkmène est accusé de détournement de fonds et d’abus, a rapporté AP jeudi.

L’OMS a examiné plus d’une centaine de documents dans lesquels ses collaborateurs dans le pays auraient décrit les méfaits présumés de Magtymova aux enquêteurs.

Ils ont reproché au plus haut représentant de l’organisation en Syrie d’être impliqué dans un certain nombre de “discutable” contrats, y compris un contrat de transport qui accordait plusieurs millions de dollars à un fournisseur avec lequel elle aurait eu des liens personnels. L’une des employées anonymes a affirmé qu’elle avait également reçu 20 000 dollars en espèces pour acheter des médicaments, bien qu’aucune demande officielle de ces médicaments n’ait été déposée par les autorités syriennes.

Selon AP, les responsables de l'OMS s'inquiètent de l'incapacité de son bureau syrien à tenir un registre approprié de l'aide qu'il fournit au pays, qui a vu son système de santé paralysé par plus d'une décennie de lutte contre le terrorisme et de sanctions internationales sévères.















Magtymova aurait également utilisé les fonds de l’OMS pour obtenir des cadeaux coûteux tels que “très bons serveurs et ordinateurs portables,” des pièces d’or et des voitures chères pour le ministère syrien de la Santé et d’autres responsables, ont déclaré les membres du personnel.

Depuis son arrivée à Damas en 2020, la responsable de l’ONU vit dans une suite multi-pièces chic de l’hôtel Four Seasons de la capitale, payant 450 $ d’argent de l’OMS par nuit pour son séjour, a rapporté AP, citant des employés de l’OMS. En mai dernier, Magtymova a également organisé une grande fête à l’hôtel, qui a réuni une cinquantaine d’invités de marque et a coûté environ 10 000 dollars, selon les employés de l’OMS.

Plusieurs experts de la santé publique de l’OMS basés en Syrie ont affirmé que Magtymova avait appelé ses collaborateurs “lâches” et “retardé” à plusieurs reprises, selon le rapport.

Magtymova, qui était auparavant représentante de l’OMS à Oman et coordinatrice des urgences au Yémen, a décrit les accusations portées contre elle comme “diffamatoire” lorsqu’il est adressé pour commentaires.

L’OMS a confirmé qu’un “Enquête longue et complexe” est en cours contre son représentant en Syrie, mais a refusé de révéler plus de détails.