Un haut responsable de la santé britannique met en garde contre les soins « dangereux et indignes » causés par les retards A&E

Le décès d’environ 500 personnes chaque semaine causé par des retards dans les soins d’urgence n’est “pas une chose à court terme”, a déclaré un haut responsable de la santé britannique. Ian Higginson, le vice-président du Royal College of Emergency Medicine a mis en garde contre les tentatives de “discréditer” les chiffres estimant que jusqu’à 500 personnes meurent chaque semaine à cause des retards. Les données officielles ne seront publiées que plus tard ce mois-ci, mais l’organisation a déclaré qu’elle s’attendait à ce que décembre soit le pire mois jamais enregistré pour les temps d’attente dans les services d’accidents et d’urgence, conduisant à ce qu’elle a décrit comme des soins “dangereux et indignes”. S’exprimant lundi sur l’émission Today de BBC Radio 4, Higginsonsa déclaré que les attentes “épouvantables” ne pouvaient pas être imputées à la grippe hivernale ou à Covid, car plus d’une douzaine de fiducies du NHS et de services d’ambulance ont déclaré des incidents critiques au cours de la période des fêtes. Il a déclaré: «Ce sont de vrais chiffres et je crains que nous n’entendions des tentatives de détourner et de manipuler ces données et de les discréditer. Je pense que si nous entendons cela, nous devons dire non – c’est de la pirouette. Ceci est un vrai problème. Ça se passe maintenant dans nos services d’urgence. “Ce qu’on entend depuis quelques jours, c’est que les problèmes actuels sont tous dus au Covid ou qu’ils sont tous dus à la grippe, ou que c’est complexe, il ne faut pas sauter aux conclusions – tout ce genre de choses . « Si vous êtes en première ligne, vous savez qu’il s’agit d’un problème de longue date. Ce n’est pas une chose à court terme. Le genre de choses que nous voyons se produire chaque hiver, et cela semble toujours être une surprise pour le NHS. Ça s’aggrave chaque hiver. Higginson a déclaré qu’il y avait “de très bonnes preuves qui ont été accumulées au fil des décennies que les longues attentes dans les services d’urgence sont associées à de mauvais résultats pour les patients”. Il a également cité des recherches évaluées par des pairs montrant que pour 82 patients retardés de plus de six heures, il y a un décès associé. En novembre, 37 837 patients ont attendu plus de 12 heures en A&E pour être admis dans un service hospitalier, selon les chiffres du NHS England. Il s’agit d’une augmentation de près de 355 % par rapport au mois de novembre précédent, où environ 10 646 patients ont attendu plus de 12 heures. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

La semaine dernière, un patient ambulancier sur cinq en Angleterre a attendu plus d’une heure pour être remis aux équipes A&E. À Swindon, un patient a été contraint d’attendre sur un chariot à A&E pendant 99 heures après son arrivée en ambulance à l’hôpital Great Western pendant que le personnel tentait de trouver un lit.

Higginson, qui travaille comme médecin urgentiste, a déclaré qu’il était “déchirant” de devoir faire face à des retards sur le terrain.

Il a déclaré : « Voir l’expression sur le visage de mon personnel infirmier lorsqu’il regarde un autre quart de travail où il y en a très peu par rapport au nombre de patients, voir l’expression sur le visage des jeunes médecins lorsqu’on leur demande d’aller soigner les patients à l’arrière de l’ambulance et voir l’expression sur le visage des patients quand j’entre dans la salle d’attente et m’excuse pour les échecs du NHS, qu’ils vont attendre toute la nuit pour être vu et des jours pour un lit pour être admis à l’hôpital – ce sont des choses qui me brisent le cœur en tant que clinicien.