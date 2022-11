Un haut responsable de la Maison Blanche en visite à Kiev

Le voyage a eu lieu alors que le Pentagone annonçait 400 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré le président ukrainien Vladimir Zelensky à Kiev lors d’une visite surprise vendredi, réitérant le soutien de Washington aux forces armées du pays tout en discutant des détails du dernier paquet de sécurité.

Le voyage précédemment non annoncé a été confirmé par la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, qui a déclaré que Sullivan s’était entretenu avec Zelensky et d’autres hauts responsables pour “souligner le soutien indéfectible des États-Unis à l’Ukraine et à son peuple alors qu’ils défendent leur souveraineté et leur intégrité territoriale.”

“Nous avons pleinement l’intention de nous assurer que les ressources nécessaires sont là et que nous obtiendrons des votes des deux côtés de l’île pour que cela se produise”, Sullivan a déclaré aux journalistes à Kiev, ajoutant “Il n’y aura pas d’hésitation, pas d’affaiblissement, pas d’hésitation de notre soutien à mesure que nous avançons.”

Le conseiller à la sécurité nationale a également présenté un nouveau cycle d’aide militaire à l’Ukraine d’une valeur de 400 millions de dollars, affirmant qu’il comprendrait “Remis à neuf” Chars T-72, drones, ainsi que les “remise à neuf des missiles sol-air HAWK pour un éventuel transfert vers l’Ukraine.”

Le chef de cabinet du président Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré à Kiev “reçu la confirmation d’un soutien indéfectible pour notre victoire” lors de la réunion de vendredi avec Sullivan, ajoutant “Nos amis et partenaires sont avec nous, ils comprennent parfaitement notre situation.”

Jeudi, le dirigeant ukrainien a rencontré deux sénateurs américains, le démocrate Chris Coons et le républicain Rob Portman, que Zelensky a salués comme “les vrais amis de l’Ukraine”. Les législateurs ont déclaré s’être rendus à Kiev pour “discuter des besoins de l’Ukraine” et “montrer la solidarité américaine avec le peuple ukrainien.”

Malgré le soutien bipartisan apparent, certains membres du Congrès ont critiqué les montants massifs d’aide approuvés pour l’Ukraine cette année, le chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy ayant récemment averti que son parti ne continuerait pas à écrire un “chèque en blanc” pour Kiev s’il remporte la majorité aux prochaines élections de mi-mandat.

En plus de l’aide humanitaire et financière, Washington a approuvé un peu moins de 19 milliards de dollars d’aide militaire directe à l’Ukraine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden, dont la majeure partie a été autorisée après que la Russie a envoyé des troupes dans le pays en février. Bien qu’une grande partie de ce soutien n’ait pas encore atteint le champ de bataille, le Pentagone s’est engagé à envoyer une longue liste de plates-formes d’armes lourdes et légères, d’équipements, de véhicules et de munitions.

