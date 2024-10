Un haut responsable de la GRC exhorte la communauté sikh à se manifester alors que la GRC poursuit son enquête en Inde

Le chef de la GRC exhorte les membres de la communauté sikh à s’exprimer alors que la police continue d’enquêter sur les allégations liant le gouvernement indien à une campagne de violence en sol canadien.

Lundi, le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a publiquement affirmé que des agents du gouvernement indien avaient joué un rôle dans des actes de violence « généralisés » au Canada, y compris des homicides.

Lors d’une conférence de presse extraordinaire d’un long week-end, Duheme a allégué que des diplomates et des fonctionnaires consulaires indiens au Canada avaient été liés à des meurtres et à des actes d’extorsion, d’intimidation et de coercition contre des Canadiens et des personnes vivant au Canada.

Duheme a déclaré aux journalistes que la force nationale estimait qu’elle devait intervenir pour perturber les réseaux en activité au Canada, ce qui, selon lui, constitue une « menace importante pour la sécurité publique dans notre pays ».

Dans une entrevue accordée mardi à Radio-Canada, Duheme a exhorté les personnes possédant des connaissances pertinentes à l’enquête de la GRC à se manifester.

« Si des gens se manifestent, nous pouvons les aider et je leur demande de se manifester s’ils le peuvent », a-t-il déclaré.

« Les gens viennent au Canada pour se sentir en sécurité, et notre travail en tant qu’application de la loi consiste à nous assurer qu’ils vivent dans un environnement où il est sécuritaire de vivre. »

Lorsqu’on lui a demandé si les membres de la diaspora indienne devraient s’inquiéter pour leur sécurité, Duheme a répondu qu’il espère qu’ils « ont confiance dans la juridiction policière ».

En répondant à des questions sur les enquêtes lundi, la commissaire adjointe de la GRC, Brigitte Gauvin, a déclaré que huit personnes avaient été accusées d’homicide au Canada. Elle a également déclaré que 22 personnes étaient accusées d’extorsion.

La police montée a également déclaré avoir averti 13 Canadiens depuis septembre 2023 qu’ils étaient des cibles potentielles de harcèlement ou de menaces de la part d’agents indiens. Certaines de ces personnes ont reçu de multiples menaces, a déclaré Gauvin, ajoutant que les menaces se sont multipliées au cours des dernières semaines.

Le premier ministre Justin Trudeau participe à une réunion bilatérale avec le premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du G20 à New Delhi, en Inde, le dimanche 10 septembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne via AP, dossier)

« Je pense qu’il est évident que le gouvernement indien a commis une erreur fondamentale en pensant pouvoir soutenir des activités criminelles contre les Canadiens, ici, en sol canadien », a déclaré lundi soir le Premier ministre Justin Trudeau.

« Aucun pays, et surtout pas une démocratie qui défend l’État de droit, ne peut accepter cette violation fondamentale de sa souveraineté. »

Ces allégations ont miné des relations déjà tendues entre le Canada et l’Inde. Les tensions ont éclaté l’année dernière lorsque Trudeau a annoncé que le Canada disposait de preuves liant des agents indiens au meurtre du chef séparatiste sikh canadien Hardeep Singh Nijjar. New Delhi a nié cette allégation.

Lors d’une conférence de presse mardi, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a appelé à davantage de sanctions diplomatiques contre l’Inde et a poussé à la tenue d’une réunion d’urgence du comité de la sécurité publique de la Chambre des communes pour discuter des allégations de la GRC.

Singh et le chef conservateur Pierre Poilievre ont été informés lundi par le conseiller à la sécurité nationale et au renseignement des dernières allégations, a indiqué leur personnel.

Singh a continué de s’en prendre à Poilievre pour ne pas avoir obtenu l’habilitation de sécurité qui lui aurait permis, au printemps dernier, de lire la version classifiée d’un rapport des services de renseignement sur l’ingérence étrangère.

Entre autres choses, ce rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) alléguait que des acteurs étrangers de l’Inde étaient intervenus dans une course à la direction du Parti conservateur du Canada.

« À une époque où nous avons des menaces actives contre les Canadiens, où il veut être le seul dirigeant qui ne veut pas regarder ce qui se passe, cela envoie le message au gouvernement indien qu’il y a un dirigeant prêt à détourner le regard. « , a déclaré Singh.

« Pour moi, c’est profondément troublant. »