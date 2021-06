Un haut responsable de la Fed a déclaré que la monnaie numérique pourrait être l’équivalent en argent d’un pantalon de parachute.

Citant la « susceptibilité de l’Amérique au boosterisme et la peur de passer à côté », M. Quarles a averti que la nation a l’habitude d’être victime d’une « suspension massive de notre pensée critique et de folies ou de modes parfois impétueuses et trompeuses ». Il a invoqué le pantalon de parachute des années 1980 comme un parallèle à l’engouement actuel pour les devises, notant que parfois les modes sont tout simplement stupides.

Ses remarques interviennent alors que d’autres banques centrales, et notamment la Chine , commencent à discuter ou à établir leurs propres monnaies numériques. Cela a galvanisé l’intérêt pour une version de la Fed, car les législateurs et les experts en politique financière craignent que l’Amérique ne prenne du retard.

Actuellement, la Fed émet directement des dollars physiques et des réserves bancaires numériques, mais l’argent que vous dépensez lorsque vous glissez une carte de crédit ou effectuez une transaction Venmo remonte au secteur bancaire privé. Une monnaie numérique serait comme une version électronique de l’argent physique, en ce sens qu’elle remonterait directement à la Fed. Les partisans disent que cela pourrait améliorer l’inclusion financière et les paiements transfrontaliers tout en protégeant le statut du dollar en tant que devise principale. Les opposants, y compris les banques, préviennent qu’il pourrait s’agir d’une évolution déstabilisante qui n’apporterait aucun avantage que le secteur privé ne pourrait réaliser seul.

M. Quarles a également repoussé l’idée, soutenue par certains de ses collègues, que la Fed devrait s’inquiéter de l’avènement des pièces stables, qui sont des monnaies numériques qui tirent leur valeur d’un ensemble de matières premières ou de devises sous-jacentes.

« À mon avis, nous n’avons pas à craindre les pièces stables », a déclaré M. Quarles. Il a fait valoir que la Fed a toujours encouragé l’innovation dans le secteur privé et qu' »un réseau mondial de pièces stables en dollars américains pourrait encourager l’utilisation du dollar en rendant les paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers, et il pourrait potentiellement être déployé beaucoup plus rapidement et avec moins d’inconvénients ». qu’une version banque centrale.

Ce point de vue contraste fortement avec les inquiétudes exprimées par certains de ses collègues à propos des pièces stables, qui ont attiré leur attention après que Facebook a annoncé qu’il pourrait essayer d’en introduire une via un projet initialement appelé Libra.

« Si elles sont largement adoptées, les pièces stables pourraient servir de base à un système de paiement alternatif axé sur de nouvelles formes d’argent privées », a déclaré Lael Brainard, un gouverneur de la Fed, dans un récent discours. Elle a ajouté qu' »il existe un risque que l’utilisation généralisée de fonds privés pour les paiements des consommateurs fragmente certaines parties du système de paiement américain de manière à imposer des charges et à augmenter les coûts pour les ménages et les entreprises ».