Un haut responsable de Calgary condamné à 10 ans de prison pour un stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars

Un homme de Calgary qui a escroqué ses clients de millions de dollars dans le cadre d’un énorme stratagème à la Ponzi a été condamné à 10 ans de prison et condamné à verser 3,1 millions de dollars en dédommagement.

Arnold Breitkreutz, 74 ans, a été reconnu coupable de fraude de plus de 5 000 $ par le juge Colin Feasby de la Cour du Banc de la Reine, à la suite d’un procès qui a eu lieu en juin.

En condamnant Breitkreutz, Feasby a décrit la fraude “délibérée à grande échelle” qui a “profondément” affecté la vie des victimes, dont certaines étaient des retraités.

Le juge a noté les thèmes communs de l’anxiété, de la dépression et d’un « profond sentiment de trahison » subis par les investisseurs fraudés, dont beaucoup ont tout perdu au profit d’un homme en qui ils avaient confiance.

Bien que la société de Breitkreutz, Base Financial, ait commencé ses activités à la fin des années 1980 et ait pris l’argent des investisseurs pendant plus de 30 ans, la période considérée par les tribunaux était de plus de 16 mois, de mai 2014 à septembre 2015.

Les pertes d’investissement dans Base Finance ont totalisé plus de 100 millions de dollars, mais une grande partie de ces pertes se situe en dehors des dates d’infraction.

Pourtant, plus de 100 investisseurs ont perdu environ 21 millions de dollars au cours de cette période d’infraction, a noté le juge.

“Jeu pétrolier risqué au Texas”

Les investisseurs de Base Finance pensaient que leur argent était garanti par des hypothèques sur des biens immobiliers en Alberta alors qu’en fait, il était prêté à un promoteur pétrolier et gazier et utilisé dans “un jeu pétrolier risqué au Texas et garanti par des baux et des équipements pétroliers et gaziers”, a écrit Feasby dans sa décision de condamnation.

Plus tôt cette semaine, la procureure Shelley Smith a demandé au juge d’envisager une peine de 10 à 12 ans, tandis que l’avocat de la défense Cale Ellis-Toddington a proposé une peine de cinq à huit ans de prison.

En 2019, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta (ASC) a ordonné à Breitkreutz et à sa directrice de bureau, Susan Elizabeth Way, de rembourser près de 4 millions de dollars.

À l’époque, la commission avait qualifié le stratagème de « parmi les pires fraudes perpétrées en Alberta ».

Breitkreutz et Base Finance Ltd. ont été définitivement interdits de commerce ou d’achat de titres après avoir été reconnus coupables d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières.

L’année dernière, Way a été condamnée à trois ans de prison après avoir plaidé coupable pour son rôle dans la fraude.