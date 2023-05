WASHINGTON (AP) – Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré au conseiller principal pour la politique étrangère chinoise Wang Yi lors de pourparlers à Vienne cette semaine que l’administration Biden « cherche à aller au-delà » des tensions stimulées par l’abattage par les États-Unis d’un ballon espion chinois qui a traversé la zone continentale des États-Unis, selon un haut responsable de l’administration Biden.

La réunion n’a pas été rendue publique par Washington ou Pékin avant les pourparlers de haut niveau de mercredi et jeudi dans la capitale autrichienne. La Maison Blanche a décrit les discussions de grande envergure, au cours desquelles les deux dirigeants ont passé plus de huit heures ensemble, comme « franches » et « constructives ».

Le responsable de l’administration, qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat pour discuter de la réunion privée, a déclaré que les deux parties reconnaissent que l’incident de février était « malheureux » et cherchent maintenant à « rétablir des canaux de communication standard et normaux ».

Les pourparlers sont les derniers d’une série de petits signes indiquant que les tensions pourraient s’atténuer entre les deux plus grandes économies du monde.

Alors que la rivalité politique et militaire entre la Chine et les États-Unis s’intensifie, les responsables et les analystes américains craignent qu’un manque de communications de crise fiables ne provoque une confrontation mineure vers de plus grandes hostilités. Ils citent la capacité de communiquer avec l’ex-Union soviétique comme permettant à la guerre froide de se terminer sans échange nucléaire.

La Maison Blanche, dans un communiqué, a déclaré que la réunion faisait partie des « efforts continus pour maintenir des lignes de communication ouvertes et gérer de manière responsable la concurrence », et que Sullivan et Wang ont discuté de questions clés dans les relations américano-chinoises, de l’invasion russe en cours de l’Ukraine, de Taiwan, et plus.

La réunion a eu lieu dans un hôtel de luxe le long de la Ringstrasse historique de Vienne, selon un responsable autrichien familier avec le sujet. Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que la planification de la réunion était étroitement surveillée et que les autorités autrichiennes n’avaient été informées que quelques jours à l’avance que Vienne avait été choisie pour les pourparlers.

Les responsables chinois ont qualifié les discussions de « substantielles » et ont déclaré que les deux parties « continueraient à faire bon usage de ce canal de communication stratégique », selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Sullivan a également répété les inquiétudes de la Maison Blanche concernant le manque « d’engagement constructif » de Pékin pour utiliser son influence pour faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à son invasion de l’Ukraine et a appelé la Chine à faire davantage pour arrêter le mouvement de drogues illégales, selon le responsable de l’administration. Les États-Unis en particulier ont fait pression sur la Chine pour qu’elle réprime la production de précurseurs chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl.

Sullivan a également évoqué les cas de trois citoyens américains emprisonnés en Chine – Mark Swidan, Kai Li et David Lin. Tous trois ont été désignés par le bureau du département d’État de l’envoyé spécial présidentiel pour les affaires d’otages comme « détenus injustifiés ».

Les tensions entre les pays ont augmenté l’année dernière après la visite de la présidente de l’époque, Nancy Pelosi, à Taïwan, gouverné démocratiquement. Cette visite, la première d’un président de la Chambre depuis Newt Gingrich en 1997, a conduit la Chine, qui revendique l’île comme son territoire, à lancer des exercices militaires autour de Taïwan.

Les relations américano-chinoises se sont encore tendues plus tôt cette année après que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois qui avait traversé les États-Unis.

Pékin a également été irrité par l’escale du président taïwanais Tsai Ing-wen aux États-Unis le mois dernier, qui comprenait une rencontre avec le président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif. L’orateur a accueilli le dirigeant taïwanais à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, dans le sud de la Californie.

Mais il y a des signes que les deux parties remettent les communications diplomatiques sur les rails.

Le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus à Bali, en Indonésie, en novembre. Le secrétaire d’État Antony Blinken devait se rendre en Chine en février, mais le voyage a été reporté après l’incident du ballon espion. Blinken et Wang, le plus haut diplomate chinois, se sont rencontrés plus tard en février en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité après que les États-Unis eurent abattu le ballon.

La Maison Blanche a exprimé son intérêt à reporter la visite de Blinken. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré plus tôt cette semaine que la secrétaire au Trésor Janet Yellen et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo pourraient également se rendre à Pékin à un moment donné.

Les pourparlers entre Sullivan et Wang étaient leur première rencontre en face à face depuis que Wang a été élevé l’année dernière au Politburo du Parti communiste, le principal organe décisionnel composé des 24 plus hauts responsables du parti.

Wang a été ministre des Affaires étrangères pendant près de 10 ans et a été le seul diplomate promu au Politburo.

L’ambassadeur américain Nicholas Burns et le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang se sont également rencontrés à Pékin cette semaine, et l’envoyé spécial de Biden pour le climat, John Kerry, a tenu un appel le mois dernier avec son homologue, Xie Zhenhua.

Burns, lors d’un forum virtuel organisé par le Stimson Center plus tôt ce mois-ci, a déclaré que la communication s’améliorait.

« Oui, nous avons eu des cas où nous voulions avoir certaines conversations de très haut niveau alors que ce n’était pas possible », a déclaré Burns. « Mais je dois dire que ces dernières semaines, au cours du dernier mois environ, il y a eu une communication constante entre moi et les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, mes collègues de la mission américaine et leurs homologues du ministère des Affaires étrangères ici. »

Stephanie Liechtenstein à Vienne a contribué au reportage.

Aamer Madhani et Ellen Knickmeyer, Associated Press