Le chef du bureau des affaires chinois de Hong Kong et de Macao, Xia Baolong, a dévoilé des réformes pour la ville, déclarant que désormais, le gouvernement central veillera à ce que seules les personnalités pro-chinoises occupent des postes politiques.

S’exprimant lors d’un webinaire, Xia a blâmé la capacité des dissidents à « Fouettez les vagues » de manifestations en 2019 sur l’échec de la ville à faire appliquer «Les patriotes au pouvoir à Hong Kong» concept.

Les postes clés en toutes circonstances ne doivent pas être repris par quiconque va à l’encontre de la Chine et perturbe Hong Kong.

Il a appelé les responsables à respecter le principe immédiatement, dans le cadre des mesures qu’ils peuvent prendre pour éliminer l’influence et l’impact des personnes qui «S’opposer à la Chine et saper la stabilité de Hong Kong» et «Agents des forces anti-chinoises» à l’étranger.

Ses commentaires font suite aux rapports des médias selon lesquels Pékin envisage de refondre le processus électoral à Hong Kong pour limiter le pouvoir des personnalités de l’opposition, réduire les sièges des comités et les domaines législatifs détenus par des politiciens n’appartenant pas au parti au pouvoir.

De nombreuses personnes qui perdraient leur siège ou leur poste de pouvoir ont remporté des postes à la suite des manifestations pro-démocratie de 2019 qui ont frappé Hong Kong et d’une augmentation du taux de participation des jeunes électeurs.

Avant que Hong Kong ne soit renvoyé en Chine continentale par le Royaume-Uni en 1997, le dirigeant communiste chinois Deng Xiaoping a exprimé l’importance du principe des « patriotes », avertissant que d’autres responsables s’opposeraient à la législation sur la sécurité nationale, inviteraient une ingérence étrangère dans la ville et soutien à l’indépendance de Taiwan.

Lors d’un appel vidéo avec la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé les commentaires de Deng, déclarant que le principe de «Patriotes gouvernant Hong Kong» doit être maintenu si le « Un pays, deux systèmes » l’idée doit être mise en œuvre de manière régulière et durable.

