Des RUMEURS circulent selon lesquelles un «attrapeur d’espionnage» chinois de haut rang et sa fille ont fait défection aux États-Unis et ont dévoilé des secrets sur le laboratoire de Wuhan et sa prétendue source de l’épidémie de Covid-19.

Le vice-ministre de la Sécurité d’État, Dong Jingwei, aurait fui le pays communiste en s’envolant de Hong Kong vers les États-Unis avec sa fille, Dong Yang.

La délégation chinoise aurait peut-être demandé au secrétaire d’État américain Anthony Blinken le retour d’un transfuge de haut niveau lors de son sommet à Anchorage, en Alaska, en mars Crédit : AFP

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken aurait refusé de renvoyer le transfuge, qui aurait une connaissance approfondie du laboratoire de Wuhan et des origines de Covid-19 Crédit : AFP

Si cela est vrai, Jingwei, qui a occupé le poste de chef prestigieux du contre-espionnage au ministère chinois de la Sécurité d’État (MSS), également connu sous le nom de Guoanbu – serait le transfuge au plus haut niveau de l’histoire de la République populaire de Chine, selon Spy Talk qui a cassé l’histoire en citant « des médias anticommunistes de langue chinoise et Twitter prises électriques. »

La nouvelle de l’évasion du père et de la fille de Chine a été rendue publique en mars lors du sommet sino-américain en Alaska.

L’ancien fonctionnaire du ministère chinois des Affaires étrangères, le Dr Han Lianchao, qui a fait défection après le massacre de la place Tiananmen en 1989, a affirmé dans un tweeter mercredi, que de hauts diplomates chinois ont pressé le secrétaire d’État Anthony Blinken de renvoyer Dong.

Blinken aurait refusé.

Les experts ont pesé sur l’intrigue.

Nicholas Eftimiades, qui est un expert des affaires du Pentagone, du Département d’État et de la CIA et auteur de Espionnage chinois : opérations et tactiques, a minimisé la situation pour qu’elle soit « exactement ce qu’elle est, une rumeur ».

Il a déclaré que dans des situations impliquant la bataille entre les anticommunistes d’outre-mer et les services secrets chinois, de telles rumeurs étaient « tout le temps ».

Pourtant, Eftimiades a reconnu les liens du Dr Han avec le groupe Citizen Power Initiative for China basé à Washington, DC et l’a appelé « un tireur droit, qui n’est pas connu pour exagérer de quelque manière que ce soit… on lui fait confiance pour son intégrité », selon Spy. Parlez.

Il y a une curiosité particulière que si Dong s’est effectivement réfugié aux États-Unis, il pourrait avoir une connaissance approfondie de l’origine de Covid-19 et de la fuite potentielle provenant de l’Institut de virologie de Wuhan.

Le site Web Red State a annoncé une défection chinoise dans un rapport du 4 juin, suggérant que la Defense Intelligence Agency recueillait des informations auprès de la personne anonyme.

Cela a échappé à une importante dissimulation de la recherche sur la guerre biologique par Pékin du laboratoire de Wuhan et a provoqué plus de frustration avec le directeur des National Institutes of Health, le Dr Anthony Fauci.

Le rapport cite des sources confiantes dans « les informations du transfuge sont ce qui a conduit à une crise de confiance soudaine envers le Dr Anthony Fauci » et que la DIA a corroboré « des détails très techniques des informations fournies ».

Quant au statut de Dong au Conseil d’Etat chinois ? Son nom et celui de tout autre vice-ministre semblaient avoir été supprimés de la page Web officielle du ministère de la Sécurité d’État répertoriant les hauts responsables du ministre du MSS Chen Wenqing, selon Spy Talk.