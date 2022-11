Un haut responsable américain de la santé teste à nouveau positif pour Covid-19

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a reçu la dernière série de rappels il y a moins de deux mois

Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a été testée positive au Covid-19 une deuxième fois après avoir suivi un traitement avec le médicament antiviral de Pfizer, a révélé lundi l’organisation.

“La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a présenté des symptômes bénins de sa récente infection au COVID-19, a suivi un traitement Paxlovid et, après une période d’isolement, a été testée négative pour le virus”, a déclaré l’agence dans un communiqué. Dimanche, cependant, «Walensky a commencé à développer des symptômes légers et a de nouveau été testé positif.”

Walensky a été testé positif pour la première fois au Covid-19 le 22 octobre, un mois après avoir reçu une injection de rappel bivalente contenant des éléments de la forme originale du virus détectée en décembre 2019 à Wuhan et la variante plus récente d’Omicron.

Lire la suite Le combat COVID-19 de Biden est en quelque sorte considéré comme un bon signe, mais ce n’est pas le cas

Le président Joe Biden et son conseiller médical en chef Anthony Fauci ont également connu un rebond des infections à Covid-19 après avoir pris Paxlovid. Tous deux ont contracté le virus bien qu’ils aient été complètement vaccinés et stimulés.

En septembre, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que les tests Covid-19 positifs et les infections de rebond étaient plus fréquents chez les patients traités avec Paxlovid que le fabricant du médicament ne l’avait précédemment reconnu. Les patients souffrant d’infections de rebond se sont également avérés tout aussi capables de propager la maladie que leurs homologues non traités.

Pfizer a répondu à la nouvelle en promettant d’étudier le retraitement de ces patients avec plus de Paxlovid, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’il s’agisse d’un traitement efficace. Des experts des National Institutes of Health ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’un cours de cinq jours de Paxlovid soit suffisant pour que le corps développe une forte réponse immunitaire au SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19.

Le mois dernier, un dirigeant de Pfizer a admis que les vaccins de la société ne s’étaient jamais avérés efficaces pour prévenir l’infection à Covid-19, malgré la croyance répandue qu’ils l’avaient fait. Le PDG Albert Bourla avait reconnu en décembre 2020, alors que le vaccin était déployé aux États-Unis, qu’il était «pas sure” le jab a empêché la transmission.